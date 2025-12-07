Saksalaisten oikeustaju koetuksella: Afganistanilainen turvapaikanhakija sai lievän tuomion opettajan puukotuksesta

29-vuotias Afganistanista tullut turvapaikanhakijamies iski opettajaa useita kertoja veitsellä keskellä katua. Oikeus katsoi hänen “luopuneen” murhan yrityksestä – ratkaisu herättää saksalaisissa raivoa.

Kirchheim unter Teckissä, Baden-Württembergin sydämessä, nähtiin keväällä brutaali väkivallanteko, joka on nyt raivostuttanut saksalaisia oikeuslaitoksen päätöksestä. 29-vuotias Afganistanista tullut mies hyökkäsi keskellä päivää täysin tuntemattoman 27-vuotiaan opettajan kimppuun ja iski häntä useita kertoja teräaseella.

Hyökkäys keskellä katua

Mies hiipi uhrinsa taakse asuinalueella, tarttui naisen kaulasta ja alkoi iskeä 9,5 senttimetrin pituisella veitsellä hänen selkäänsä. Neljä iskua upposi opettajan selkään, minkä jälkeen hyökkääjä kohdisti kaksi iskua reiteen. Uhrin hätähuutojen jälkeen mies lopetti ja pakeni paikalta.

Opettaja selvisi hengissä, mutta sai vakavia vammoja. Hän joutui sairaalahoitoon kolmeksi päiväksi ja kärsii edelleen syvistä psyykkisistä seurauksista: “En voi enää liikkua yksin kodin ulkopuolella, voimani ovat kadonneet ja elämäni on mullistunut,” hän kuvasi tilannettaan myöhemmin.

Oikeuden kiistanalainen ratkaisu

Stuttgartin tuomioistuin päätti hylätä syytteen murhan yrityksestä. Perusteluna oli niin sanottu “luopuminen yrityksestä”: koska mies lopetti iskut uhrin avunhuutojen jälkeen ja pakeni, katsottiin hänen vetäytyneen murhan yrityksestä. Näin ollen hänet tuomittiin vain ”törkeästä pahoinpitelystä”.

Tuomio: kuusi vuotta vankeutta puukotuksesta sekä puolitoista vuotta lisärangaistusta aiemmista pankkiryöstöistä.

Ratkaisu on herättänyt laajaa arvostelua, sillä saksalaisen oikeusperinteen mukaan “aito luopuminen” edellyttäisi, että tekijä ei ainoastaan lopeta hyökkäystä, vaan myös ryhtyy aktiivisiin toimiin uhrin pelastamiseksi – esimerkiksi hälyttää apua tai hoitaa haavoja. Tässä tapauksessa mies vain pakeni paikalta.

Tausta: rikollinen polku Euroopassa

Afganistanista vuonna 2018 lähtenyt mies on liikkunut useissa Euroopan maissa. Hän palasi Saksaan vuonna 2023 ja haki turvapaikkaa, vaikka taustalla ei ole koulutusta eikä ammatillista pätevyyttä. Hän eli sosiaalietuuksilla ja syyllistyi myös pankkiryöstöön Kirchheim unter Teckissä, jossa hän murtautui konttoriin ja varasti rahaa.

DNA-tutkimukset paljastivat hänen osallisuutensa opettajan puukotukseen. Veitsi löytyi hänen hallustaan, ja uhrin vaatteista löytyi hänen DNA-jälkensä.

Laajempi keskustelu

Tapauksen rinnalla muistutetaan toisesta kohua herättäneestä ratkaisusta: SPD:n pormestari Iris Stalze joutui oman adoptiotyttärensä kidutuksen ja puukotuksen kohteeksi, mutta oikeus katsoi siinäkin “luopumisen” tapahtuneen eikä pidätyksiä tehty.

Monet saksalaiset oikeusoppineet kyseenalaistavat, onko tällainen tulkinta enää linjassa kansalaisten oikeustajun kanssa. Kun vakavat väkivallanteot kuitataan lievemmillä tuomioilla, herää kysymys: suojeleeko oikeusjärjestelmä vain rikollista?

Lähde: Remix News

