Saksan äärioikeiston vastaiset mielenosoitukset olivat veronmaksajien rahoittama huijaus

Saksassa on viime viikkoina järjestetty valtavia mielenosoituksia ”äärioikeistoa” vastaan, ja ”satojatuhansia osallistujia” on ollut Münchenin ja Hannoverin kaltaisissa kaupungeissa. Monet eivät kuitenkaan ymmärrä, että monet näistä mielenosoituksista rahoitetaan vasemmistoliberaalin hallituksen verorahoilla.

Bild-sanomalehti kertoo, kuinka äärivasemmistolaisille järjestäjille pumpattiin merkittäviä summia valtion varoja.

Esimerkiksi Münchenissä jopa 250 000 ihmistä kokoontui osoittamaan mieltään ”fasismia” ja kristillisdemokraattien (CDU) uutta tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Mielenosoituksen järjesti kuitenkin Before-niminen yhdistys, jota johti paikallinen sosiaalidemokraattinen kunnallispoliitikko Micky Wenngatz.

Toinen mielenosoitusten takana oleva on Omas gegen Rechts-yhdistys, joka järjesti valtakunnallisen mielenosoituksen 8. helmikuuta. Tämä vasemmistolainen yhdistys on saanut rahaa vihreän perheministerin Lisa Pausin käynnistämästä ”Demokratie leben” -ohjelmasta. Bildin mukaan yhdistys sai sieltä 18 000 euroa, minkä lisäksi liittokanslerinvirastolta saatiin 5 000 euroa. Tämä veronmaksajien rahoittama tuki on herättänyt kritiikkiä, etenkin kun yhdistyksen mielenosoituksissa CDU:n jäseniä jätettiin pois puhujalistalta.

Toinen kiistelty toimija on Campact-aktivistijärjestö, joka muun muassa järjesti viime sunnuntaina Berliinissä ”kunnon kapinan” ja on myös vahvasti mukana CDU:n vastaisessa mobilisoinnissa sosiaalisessa mediassa. Campact saa Saksan valtiolta suuria summia rahaa, muun muassa lähes 2,5 miljoonaa euroa perheasiainministeriöltä. Se on myös osakkaana HateAid GmbH:ssa, joka on toinen valtion tukema järjestö.

Ympäristö- ja luonnonsuojeluyhdistys (BUND) on virallisesti sitoutunut ympäristöasioihin, mutta käytännössä se on sen sijaan aktiivinen taistelija ”oikeiston vastaisessa taistelussa”, Bild toteaa. BUND oli mukana järjestämässä ”Me olemme palomuuri” -mielenosoitusta 1. helmikuuta Stuttgartissa.

On käynyt ilmi, että myös tämä äärivasemmistolainen järjestö saa rahoitusta poliitikoilta. Saksan liittopäivien edunvalvontarekisterin mukaan järjestö sai varainhoitovuonna 2023 kuusinumeroisen summan ympäristöministeriöltä ja opetusministeriöltä. Suurin hyväntekijä on kuitenkin talousministeriö. Ministeri Robert Habeckin virasto siirsi järjestölle yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa vuonna 2023.

Henkilökohtaisella tasolla BUNDin varapuheenjohtaja Verena Graichen on vuoteen 2023 asti liittovaltion valtiovarainministeriön valtiosihteerinä toimineen Patrick Graichenin sisko, ja Verena itse on naimisissa Michael Kellnerin kanssa, joka on vuodesta 2021 lähtien toiminut ympäristöministeri Robert Habeckin parlamentaarisena valtiosihteerinä.

”Matka hallituksen päämajasta joukkomielenosoituksiin on siis melko lyhyt”, Bild päättelee.

Lähde: Bild

