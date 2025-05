Saksan evankelinen kirkko tarjosi valtavan määrän työpajoja ”rasismista, islaminvastaisuudesta, ilmastonmuutoksesta ja oikeiston vastaisesta taistelusta”.

Saksan evankelista kirkkoa (EKD) syytetään rasismista, koska se kielsi valkoihoisia lapsia osallistumasta ”rohkeutta ja voimaantumista” käsittelevään työpajaan kirkolliskokouksessaan Hannoverissa keskiviikkona. Kirkon sitoutumista rasisminvastaisiin ja yleismaailmallisiin periaatteisiin kyseenalaistetaan nyt.

”Tule rohkeaksi ja voimaantuneeksi”-työpaja oli avoin vain mustille, alkuperäiskansojen lapsille ja värillisille lapsille. Vaikka etniset saksalaiset ja etniset eurooppalaiset ovat Saksan ja Euroopan alkuperäiskansoja, nimitys ei kuitenkaan koskenut heitä, vaan ainoastaan muiden maanosien alkuperäiskansoja.

”Tämä tarjous on suunnattu yksinomaan mustille, alkuperäiskansoille ja värillisille lapsille”, lukee ohjelman verkkosivuilla.

Kirkon virallisessa ohjelmassa seminaari esiteltiin ”turvallisena tilana, jossa lapset voivat laulaa tai beatboxata”. Kirkon päiväohjelmassa sanotaan, että seminaariin osallistuvat lapset ”kehittävät vahvuuksia ja strategioita rasismikokemusten käsittelyyn”.

Kirkko ei ainoastaan ole rasistinen valkoisia lapsia kohtaan ohjelmallaan, vaan sen ohjelman logiikka on, että valkoiset ihmiset eivät voi kokea rasismia, mikä on täysin ristiriidassa Raamatun opettamien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa.

Kongressissa myös entinen liittokansleri Angela Merkel piti keskiviikkona puheen ilmastosta ja maahanmuutosta.

”Kriittistä valkoisuutta” käsittelevä työpaja

Eikä tässä vielä kaikki. Itse asiassa järjestettiin ”kriittistä valkoisuutta” käsittelevä työpaja, johon saivat osallistua vain valkoiset ihmiset, nimittäin valkoiset aikuiset, ”joihin rasismi ei vaikuta”.

On kuitenkin olemassa myös työpaja ”Critical Whiteness”, johon maahanmuuttajat eivät saa osallistua. Siellä valkoisten aikuisten, ”joihin rasismi ei vaikuta”, on tarkoitus tarkastella kriittisesti ”koettuja etuoikeuksiaan”. Tämä työpaja antaa myös ymmärtää, että ”rasismi ei vaikuta valkoisiin ihmisiin ja että he ovat ainoa ryhmä, jonka on puututtava rasismiin”.

Kirkossa järjestetään valtava määrä työpajoja rasismista, ilmastonmuutoksesta ja ”oikeiston vastaisista” työpajoista. Siellä on ”interaktiivinen näyttely muslimien vastaisesta rasismista” sekä 24 muuta rasismia käsittelevää työpajaa ja tapahtumaa. Ilmastonmuutosta käsitteleviä työpajoja on esillä 34 ja ”oikeiston vastaisia” 13.

Samaan aikaan islamilaiset ryhmät jatkavat kristittyjen joukkomurhaa Lähi-idässä ja Afrikassa, mukaan lukien Syyriassa meneillään oleva kristittyjen joukkomurha, josta Euroopan parlamentti julkaisi julkilausuman yhdessä maanosan huippupoliitikkojen kanssa. Syyrian tapahtumat ovat kuitenkin vain yksi osa pitkää ja jatkuvaa etnisten ja uskonnollisten puhdistusten tarinaa Lähi-idässä, jossa kristittyjen osuus on romahtanut viimeisten kahden vuosisadan aikana, usein väkivaltaisen siirtolaisuuden seurauksena. Suuri osa tästä väkivallasta kohdistuu myös kristittyihin Euroopassa, kuten kirkkojen tuhopolttoiskut ja häpäisy.

Kirkon kertomus sorretuista muslimeista ja muista vähemmistöryhmistä murtuisi kuitenkin, jos näihin laajalle levinneisiin ja erittäin huolestuttaviin tapahtumiin puututtaisiin. Niitä, jotka kirjoittavat tällaisista aiheista, uhkaa jopa kirjojensa kieltäminen länsimaiden edistämistä liberaaleista periaatteista huolimatta.

Evankelinen kirkko kieltäytyy kuitenkin käsittelemästä kristittyjen vainoa minkäänlaisissa seminaareissa tai tapahtumissa. Usein muslimit ja muut uskonnolliset ryhmät ja hallitukset ovat vastuussa tästä vainosta.

Rasistiset ja valkoisten vastaiset työpajaohjelmat toteutetaan samaan aikaan, kun Saksan evankelinen kirkko menettää ennätysmäisen määrän jäseniä. Vuonna 2023 kirkko menetti lähes 600 000 ihmistä.

Katolisen kirkon tilanne ei ole läheskään parempi, ja kirkko politisoituu vuosi vuodelta. Hiljattain saksalainen pappi erotti alttaripojan ja kutsui häntä ”natsiksi”, koska hän oli liittynyt Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueeseen.

Lähde: Remix News

