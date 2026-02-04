Saksan farssi: Tuhannet vapaaehtoiset “paluumuuttajat” palaavat takaisin – veronmaksaja maksaa kaiken

Saksa käyttää miljoonia saadakseen maahanmuuttajat palaamaan lähtömaihinsa – mutta tuhannet palaavat takaisin muutaman vuoden sisällä. Vapaaehtoisen paluumuuton ohjelma näyttää enemmän kierrätysohjelmalta kuin ratkaisulta.

Saksa käyttää vuosittain huomattavia summia houkutellakseen maahanmuuttajia palaamaan vapaaehtoisesti lähtömaihinsa. Uusimmat luvut kuitenkin paljastavat ilmiön, josta poliitikot puhuvat harvoin ääneen: suuri osa tuetuista palaajista palaa takaisin Saksaan muutaman vuoden sisällä – ilman velvollisuutta maksaa saamiaan tukia takaisin.

Vuonna 2025 vapaaehtoisen paluun ohjelmaan REAG/GARP osallistui 16 576 henkilöä. Määrä on hieman suurempi kuin vuotta aiemmin, mutta edelleen kaukana siitä, mitä liittovaltion sisäministeriö on vuosia tavoitellut. Suurimmat lähtijäryhmät olivat Turkista (4 432), Syyriasta (3 678), Venäjältä (1 334), Georgiasta (892) ja Irakista (849).

Rahaa käteen, matkat maksetaan – ja paluu Saksaan on edelleen täysin mahdollista

Saksa maksaa jokaiselle palaajalle tuntuvat kannustimet:

1 000 euroa aikuiselle ,

, 500 euroa alaikäiselle ,

, enintään 4 000 euroa perheelle ,

, lisäksi 200 euroa matkakuluihin (100 euroa alaikäisille),

(100 euroa alaikäisille), sekä lentoliput, bussiliput ja kotimaan siirtymät.

Jos palaajalla on terveydellisiä tarpeita, Saksa maksaa vielä jopa 2 000 euroa hoitokuluihin kolmen kuukauden ajan paluun jälkeen. Myös matkan aikainen lääkinnällinen tuki – kuten saattaja tai pyörätuolipalvelu – korvataan.

Tukien määrä riippuu kansalaisuudesta ja siitä, onko henkilö voinut alun perin matkustaa Saksaan ilman viisumia.

Yli 15 000 tuettua vapaaehtoista paluumuuttajaa on jo palannut takaisin Saksaan

Liittovaltion hallitus myönsi hiljattain, että viimeisen kymmenen vuoden aikana yli 15 000 vapaaehtoisesti kotimaihinsa palannutta maahanmuuttajaa on myöhemmin palannut Saksaan. Jos paluusta on kulunut yli viisi vuotta, he saavat pitää kaikki saamansa tuet, kertoi Junge Freiheit.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että veronmaksaja rahoittaa sekä maahanmuuttajan “paluumuuttamisen” että myöhemmin uuden maahantulon – ilman seuraamuksia.

