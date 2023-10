Saksan hallitus jatkaa veronmaksajien rahojen ohjaamista kansalaisjärjestöjen maahanmuuttajien pelastusaluksiin kasvavasta kritiikistä huolimatta

Baerbockin kanta on Saksan väestön enemmistön näkemyksen vastainen.

Saksaa on painostettu maahanmuuttajien meripelastusten rahoittamisesta, muun muassa Elon Muskin taholta, mutta vihreät hallituksessa ovat kuitenkin kaksinkertaistamassa tukensa kiistanalaisille operaatioille.

Saksan vihreiden johtaja Ricarda Lang puolusti Välimerellä toimivien kansalaisjärjestöjen alusten valtionrahoitusta. Sen jälkeen Saksan ulkoministeriö, jota johti vihreiden Annalena Baerbock, vahvisti Saksan jatkavan veronmaksajien tuen myöntämistä.

Kysymys saksalaisten veronmaksajien rahoituksesta tällaisiin operaatioihin nousi kansainvälisiin otsikoihin sen jälkeen, kun Teslan ja X:n omistaja Elon Musk kritisoi Saksan hallituksen toimia foorumilla julkaistussa viestissä.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5 — Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023

Syyskuun lopussa julkaistu viesti keräsi yli 70 miljoonaa katselukertaa ja sai Baerbockin ulkoministeriön vastaamaan siihen kirjoittamalla: ”Kyllä. Ja sitä kutsutaan ihmishenkien pelastamiseksi.” Musk vastasi puolestaan kirjoittamalla: ”Olet siis oikeasti ylpeä siitä. Mielenkiintoista. Suoraan sanottuna epäilen, että enemmistö Saksan kansasta tukee tätä. Oletteko tehneet mielipidekyselyn? Kai se on Italian suvereniteetin loukkaamista, että Saksa kuljettaa valtavan määrän laittomia siirtolaisia Italian maaperälle? Tulee invaasion vaikutelma…”.

Kun suuri enemmistö saksalaisista, tarkalleen ottaen 64 prosenttia, sanoo kyselytutkimuksissa haluavansa maahan vähemmän maahanmuuttajia ja että maahanmuuttajat tuovat maahan enemmän haittoja kuin hyötyjä. Maahanmuutosta on tullut yhä väistämättömämpi aihe Saksan poliittisessa keskustelussa. Maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) saavuttaa edelleen uusia ennätyslukemia mielipidemittauksissa, jotka myös osoittavat, että maahanmuutto on saksalaisten äänestäjien tärkein kysymys.

Mitä tulee Italian kantaan, niin maan pääministeri Giorgia Meloni kirjoitti virallisesti kantelukirjeen sosialidemokraattien (SPD) liittokanslerille Olaf Scholzille kansalaisjärjestöjen alusten rahoittamisesta. Kirjeessä hän väitti, että jos kansalaisjärjestöjen alus purjehtii jonkin maan lipun alla, kyseisen maan pitäisi ottaa heidät vastaan.

Italia on jo pitkään arvostellut Saksan tukea veneille, joita on syytetty laittomien siirtolaisten ”kuljettamisesta” poimimalla heidät Pohjois-Afrikan rannikolta ja kuljettamalla heidät Eurooppaan. Niiden läsnäolon on väitetty myös rohkaisseen joitakin ihmissalakuljettajia ottamaan enemmän riskejä vaarallisilla veneillä siinä toivossa, että jos jokin menee pieleen, kansalaisjärjestöjen alukset ovat paikalla ”pelastamassa” veneissä olevat. Monet näistä Italiaan saapuvista siirtolaisista päätyvät lopulta Saksaan.

Saksan vasemmisto ei leikkaa rahoitusta

Scholz on viime aikoina puhunut tavalla, joka vaikutti pyrkimykseltä ottaa etäisyyttä veronmaksajien rahoittamiin siirtolaismyönteisiin kansalaisjärjestöjen aluksiin peruuttamatta suoralta kädeltä niiden rahoitusta.

Granadassa pidetyssä EU:n huippukokouksessa hän sanoi, että Saksan tuen on hyväksynyt Saksan parlamentti, Bundestag, eikä liittohallitus: ”Minä en esittänyt pyyntöä”, hän huomautti.

Scholzilta, joka on tunnettu siitä, että hän välttää vastaamasta kiistanalaisiin kysymyksiin, kysyttiin tämän jälkeen, mikä on hänen henkilökohtainen mielipiteensä asiasta. Scholz vastasi: ”Se on minun mielipiteeni, että en esittänyt pyyntöä”.

Scholz ei kuitenkaan esittänyt väitteitä siitä, että Saksan hallitus lopettaisi tällaisten hankkeiden rahoittamisen.

Vihreiden johtaja Lang, joka puhui Baden-Württembergin vihreiden osavaltiopuoluekokouksessa Weingartenissa, totesi tukevansa täysin Saksan hallituksen kansalaisjärjestöjen rahoitusta ja piti sitä ”sivistyksellisenä saavutuksena”, josta hän on ”pirun kiitollinen”.

Saksan ulkoministeriö ilmoitti rahoittavansa näitä kansalaisjärjestöjä selvästi tulevina vuosina ja kirjoitti: ”Meripelastuksen rahoitus on suunniteltu myös vuosille 2024-2026 liittopäivien maksusitoumusmäärärahoilla. Toteutamme nämä.”

Lähde: Remix