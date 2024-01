Saksan heikkenevä vasemmistohallitus nopeuttaa maahanmuuttajien kansalaisuusprosessia ja äänioikeutta ennen ensi vuoden vaaleja

Yhä epäsuositumman liberaalikoalition päätös tarkoittaa, että noin 2,5 miljoonaa ulkomaalaista voi pian saada äänioikeuden äänestää vasemmistopuolueita.

Saksan parlamentti äänesti perjantaina vasemmistohallituksen uuden kansalaisuuslain puolesta. Tämä lyhentää aikaa, jonka maahanmuuttajien on oleskeltava maassa ennen kuin he saavat äänioikeuden, mikä saattaa mahdollistaa sen, että 2,5 miljoonaa aiemmin Saksan ulkopuolelta kotoisin ollutta kansalaista voi tukea vasemmistopuolueita ensi vuoden liittopäivävaaleissa.

Saksassa asuvat ulkomaalaiset voivat pian saada kansalaisuuden vain viiden vuoden kuluttua aiemman kahdeksan vuoden sijasta, ja joissakin tapauksissa maahanmuuttajat, jotka voivat osoittaa ”erityistä integroitumiskykyä”, voidaan kansallistaa välittömästi vain kolmen vuoden oleskelun jälkeen.

Uudessa laissa myös lievennetään iäkkäiltä ulkomaalaisilta vaadittavaa saksan kielen taitoa, ja vähintään viisi vuotta Saksassa asuneiden ulkomaalaisten lapset kansalaistetaan automaattisesti.

Junge Freiheit -uutistoimiston siteeraamien asiantuntijoiden mukaan siirto mahdollistaa välittömästi 2,5 miljoonalle ulkomaalaiselle mahdollisuuden hakea Saksan passia, mukaan lukien sadattuhannet maahanmuuttajat, jotka tulivat Saksaan laittomasti siirtolaiskriisin huippuvaiheessa vuonna 2016.

Kyynikot kuvaisivat kansalaisuusuudistusten ajoitusta sopivaksi hallitukselle, joka on tällä hetkellä romahtamassa mielipidemittauksissa ja menettämässä asemiaan oppositiossa oleville Kristillisdemokraattiselle unionille (CDU) ja oikeistolaiselle Vaihtoehto Saksalle (AfD) epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikkansa vuoksi.

Miljoonien ulkomaan kansalaisten kansalaisuuden myöntäminen kallistaa lähes väistämättä vaakakuppia hallituksen suuntaan ennen ensi vuoden liittopäivävaaleja, sillä ulkomaalaiset kannattavat tilastollisesti paljon todennäköisemmin vasemmistopuolueita.

”Tämä on luultavasti liikennevalolaki, jolla on kauaskantoiset kielteiset seuraukset yhteiskunnallemme”, sanoi CDU:n sisäpoliittinen tiedottaja Alexander Throm – liikennevalo on puhekielinen nimitys liittovaltion koalitiohallitukselle, johon kuuluvat SPD (punainen), FDP (keltainen) ja Saksan vihreä puolue.

”Liikennevalot ovat menettäneet kaiken järjen maan tilanteesta”, lisäsi Mario Voigt, CDU:n johtaja Thüringenin osavaltiossa. ”Keskustelu osoittaa, että punaiset ja vihreät visioivat erilaista yhteiskuntaa. Suurimmassa laittoman maahanmuuton aallossa liikennevalot eivät pysty rajoittamaan sitä. Maahanmuuttopolitiikkaamme on saatava takaisin järjestys. Kansalaistaminen voi olla vain onnistuneen kotouttamisen tulos, ei alku. Todellinen kotoutuminen vie aikaa, hän lisäsi.

Radikaalimpi massamaahanmuuttoa vastustava AfD syytti perjantaina liittohallitusta siitä, että se on käytännössä ”myynyt Saksan passit pois”, ja kansanedustaja tohtori Christian Wirth kertoi liittopäivillä, että hallitus pyrkii ”käyttämään kansalaisuutta epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikkansa puolustamiseen”.

Yrittäessään perustella siirtoa hallitus väitti, että kansalaistamisten määrä on laskenut viime vuosina, ja väitti, että on välttämätöntä ja oikeudenmukaista, että ulkomaalaiset voivat osallistua yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin maahan saavuttuaan.

Hallituksen viimeisimmät saatavilla olevat luvut osoittavat, että noin 170 000 ulkomaalaiselle myönnettiin kansalaisuus vuonna 2022, joista valtaosa oli peräisin islamilaisista maista. Yhteensä 50 000 syyrialaista kansalaistettiin, ja afganistanilaiset, turkkilaiset ja irakilaiset olivat vahvasti esillä.

Lähde: Remix