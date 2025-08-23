Saksan kansalaisuuden saanut turkkilainen tappoi poliisin huoltoaseman ryöstön jälkeen

Laukauksia kuului hiljaisessa saksalaisessa kaupungissa, ja nuori poliisi menetti henkensä brutaalissa väkivallanteossa.

Völklingenin kaupungissa Saksan Saarlandin osavaltiossa nuori konstaapeli on menettänyt henkensä, kun 18-vuotias saksalainen, jolla on Turkin kansalaisuus, murhasi hänet.

34-vuotias poliisimies lähti takaa-ajoon epäillyn kanssa, jolloin syntyi kahakka. Epäilty tarttui konstaapelin virkapistooliin ja ampui häntä useita kertoja surmaten hänet.

Dramaattisella videolla näkyi, kuinka alueella olevat henkilöt reagoivat laukausten ääniin.

🇩🇪🔴 JUST IN: First video recorded of a German police officer shot to death in Völklingen, Saarland, "People, you won’t believe this, we’re in Völklingen and people are being shot." Following a gas station robbery, the perpetrator grabbed the officer's gun and shot him. pic.twitter.com/URNqRwrOpT — Remix News & Views (@RMXnews) August 21, 2025

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuva turkkilaisesta epäillystä. Epäilty sai lieviä vammoja, ja häntä hoidettiin sairaalassa.

Kuvakaappaus X.

Another video of the shooting in Völklingen. After a foot pursuit, the German-Turkish suspect struggled with the 34-year-old police sergeant, grabbed his service pistol, and shot him to death with it. pic.twitter.com/pfh5cGDQUF — Remix News & Views (@RMXnews) August 22, 2025

Välikohtaus alkoi kello 18.01, kun epäilty ryösti Aral-huoltoaseman Karolingerin sillalla ja uhkasi henkilökuntaa veitsellä. Hän ryösti uhreilta käteistä rahaa ja juoksi ulos.

Kaksi poliisia ajoi epäiltyä takaa ja sai hänet kiinni vain muutamaa minuuttia myöhemmin. Epäilty onnistui nappaamaan poliisin pistoolin ja ampui poliisimiehen kuoliaaksi.

Koska epäillyllä on kaksoiskansalaisuus, rikos kirjataan ”saksalaisen tekemäksi”. Näin poliisitilastot toimivat maassa, jossa kaikki Saksan kansalaiset, vaikka heillä olisi toinenkin kansalaisuus, luokitellaan ”saksalaisiksi”.

Muun muassa Remix News kirjoitti vastikään siitä, miten rajusti tämä vääristää poliisitilastoja niin, että ne sopivat vasemmistolaisen narratiivin mukaan rikollisuudesta ja ulkomaalaisista maassa.

Poliisimies sai vakavia vammoja ja kuoli pian ampumisen jälkeen Homburgin yliopistollisessa sairaalassa. Hänen työparinsa ei loukkaantunut, mutta on uutistietojen mukaan shokkitilassa.

Paikalle saapunut vasemmistososialidemokraattien (SPD) sisäministeri Reinhold Jost puhui ”Saarlandin synkimmistä päivistä”.

Osavaltion pääministeri Anke Rehlinger, myös SPD:stä, totesi: ”Nuoren poliisin elämä on riistetty – ajatukseni ovat hänen perheensä ja kollegoidensa luona.”

Huomionarvoista on, että viimeisin dramaattisesti tapettu poliisi Saksassa oli afganistanilainen radikaali islamisti, joka tappoi poliisin terrori-iskussa Mannheimissa.

Saksan poliisiliiton varajohtaja Manuel Ostermann kirjoitti X:ssä: ”Maailma on pysähtynyt. Olen äärettömän surullinen ja sanaton. Lepää rauhassa, kollegani. Ajatukseni ovat perheen, ystävien ja kollegoideni kanssa. Emme koskaan unohda sinua!”

Eräs silminnäkijä kertoi Bildille: ”Aluksi luulin, että ne olivat ilotulitteita. Sitten tajusin, että ne olivat oikeita laukauksia. Ihmiset juoksentelivat ympäriinsä – täydellistä paniikkia.”

Sadat poliisit saapuivat paikalle, varmistivat todistusaineistoa ja eristivät laajan alueen kaupungista.

Välikohtaus on Saksassa varmasti suuri uutisaihe päiväkausia.

Lähde: Remix News

