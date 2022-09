Saksan kansallinen tiedustelupalvelu ylläpitää satoja väärennettyjä oikeistoradikaaleja sosiaalisen median tilejä

Väärennettyihin oikeistolaisiin tileihin liittyvästä operaatiosta on tullut niin suuri, että tietojen jakaminen on välttämätöntä, jotta viranomaiset eivät joutuisi toistensa kohteeksi.

Sadat oikeistoradikaalit verkossa ovat useimmissa tapauksissa Saksan kansallisen tiedustelupalvelun agentteja. Monet heistä saattavat jopa olla vastuussa ”vihan lietsonnasta” ja jopa väkivallasta. Kyseiset agentit, joiden ”piti aikoinaan juopotella ja seurustella” suoraan oikeistoradikaalien jäsenten kanssa, ylläpitävät nyt oikeistoradikaalien tilejä verkossa Saksassa.

Saksan liittovaltion perustuslakisuojavirasto (BfV) väittää, että näitä tilejä tarvitaan tietojen keräämiseen. Arvostelijoiden mukaan ne saattavat kuitenkin myös edistää ja rohkaista aktiivisesti radikalismia, kertoo saksalaisen Süddeutsche Zeitung -lehden raportti.

”Tämä on tiedonkeruun tulevaisuus”, sanoi Süddeutsche Zeitungille nimeltä mainitsematon erään asianomaisen valtiollisen viraston päällikkö.

Hunderte rechtextremer Fake Accounts führt der #Verfassungsschutz inzwischen. „Das ist die Zukunft der Informationsbeschaffung“, sagt ein Leiter eines Landesamts für Verfassungsschutz. Kleiner Recherche-🧵 — Ronen Steinke (@RonenSteinke) September 18, 2022

Lehden tutkimusten mukaan viranomainen on vuodesta 2019 lähtien investoinut voimakkaasti ”virtuaalisiin agentteihin”, joita se rahoittaa veronmaksajien rahoilla. Sekä liittovaltion virasto että osavaltiot palkkaavat vakoojia, joiden tehtävänä on oikeistoradikaalien lisäksi pitää silmällä myös äärivasemmistoa, islamisteja ja ”salaliitto-ideologista” skeneä.

Satoja oikeistoradikaalien tilejä ylläpitävän BfV:n toiminta on kuitenkin tullut ilmi samaan aikaan, kun Saksan vasemmistohallitus on leimannut äärioikeiston suurimmaksi kansalliseksi turvallisuusuhaksi. Tiedot osoittavat kuitenkin, että äärivasemmisto ja radikaali islam muodostavat suuremman uhan. Maan sisäministeri Nancy Faeser on käynnistänyt 10-kohtaisen suunnitelman ”äärioikeistolaisuuden” torjumiseksi.

Samoin kuin Bidenin hallinto Yhdysvalloissa, hän on kääntänyt kansallisen turvallisuustilan poliittisia vastustajia vastaan ja leimannut heidät terrorismiuhkiksi ja vaaraksi demokratialle. Saksassa oppositiossa olevaa konservatiivista Vaihtoehto Saksalle -puoluetta (AfD) valvotaan aktiivisesti tietyissä liittovaltioissa. Puolueen jäsenyys on ainoa edellytys sille, että agentit voivat lukea sähköposteja ja kuunnella yksityisten kansalaisten puheluita.

BfV:llä on käytössä satoja oikeistolaisia tilejä, ja viraston mukaan kyse on siitä, että ”leikitään itse hieman oikeistoradikaalia muiden käyttäjien luottamuksen saamiseksi”. Perustuslakisuojaviraston työntekijät todennäköisesti harjoittavat tätä varten ”propagandaa” ja syyllistyvät joskus myös rikoksiin, kuten ”vihaan kiihottamiseen”.

On kuitenkin epäselvää, mitä nämä ääriliikkeiden tilit tarkalleen ottaen julkaisevat, joihin liittyy ” kiihottamista vihaan”, koska näiden toimien julkinen valvonta on vähäistä tai olematonta.

”Ollakseen todella uskottava ei riitä, että jakaa tai tykkää siitä, mitä muut sanovat, vaan on myös itse annettava lausuntoja. Se tarkoittaa, että agentit myös kiusaavat ja kiihottavat”, sanoo raportissa eräs agentti, joka väittää liittyneensä virastoon ”tehdäkseen jotain äärioikeistolaisia vastaan”. Tähän kuuluu ihmisten aktiivinen rohkaiseminen heidän maailmankatsomuksessaan. Hän sanoo kuitenkin, että hänen tehtävänsä on ”ruokkia” skeneä.

Saksan eri viranomaisten ylläpitämiä tilejä on nykyään niin paljon, että valtakunnallinen sopimus on tullut välttämättömäksi. Muuten nämä eri toimijat kohdistaisivat toisiinsa valvontaa ja seurantaa.

Saksan uusi hallitus on ottanut aggressiivisen kannan verkon anonymiteettiä ja sananvapautta vastaan. Se on ottanut kohteekseen Telegramin kaltaiset sovellukset, jotka ovat yksi harvoista teknologiayrityksistä, jotka tukevat avoimesti sananvapautta. Uuden järjestelmän myötä Saksan hallituksen odotetaan avaavan vuosittain tuhansia vihapuheeseen liittyviä oikeusjuttuja kansalaisia vastaan.

Lähde: Remix