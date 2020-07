Saksan katumellakat: Sisäministeri Seehofer vaatii selvitystä

Saksassa on syntynyt kohu katumellakoiden yhteydessä tapahtuneista väkivaltaisuuksista poliisia ja muita viranomaista vastaan. Sisäministeri Seehofer vaatii asiasta selvitystä. Hiljattain rajuja mellakoita on koettu Stuttgartissa, Münchenissä ja Frankfurtissa.

Münchenissä ilmestyvän Merkur -julkaisun haastattelussa Horst Seehofer (CSU) sanoo, että rajujen mellakoiden yhteydessä väkivaltaisuudet poliisia vastaan ovat yleistyneet. Osansa ovat saaneet myös sivulliset. Myös pelastusviranomaisia vastaan on hyökätty. Ei ole enää kyse yksittäistapauksista.

Sisäministeri mainitsee, että monet ovat viime aikoina puhuneet tarpeesta tutkia maahanmuuttovastaisuutta ja rasismia poliisin piirissä. Seehofer on juuri saanut julkista poliittista kritiikkiä, koska hän on torjunut hankkeen. Hänen mielestään tällaista rakenteellista ongelmaa poliisitoimessa ei ole. Sen sijaan yleistyneestä väkivallasta viranomaisia kohtaan tarvitaan tutkimus.

Merkur tiedusteli, mikä ministerin mielestä on johtanut siihen, että myös poliitikkojen ja median parissa on yleistynyt tapa sättiä poliisin toimintaa. Seehoferin mielestä kunnioitus valtion väkivaltamonopolia kohtaan on romahtanut.

Olisi palattava järjestyneen yhteiskunnan perusasioiden äärelle. Poliisi toimii yhteiskunnan antaman tehtävän puitteissa. Poliisia ei hakata, ei syljetä eikä solvata. Poliisin toimintaa saa arvostella ja valvoa. Nykyisin tosin eräät antavat kovaa kritiikkiä, mutta kuitenkin turvautuvat tarvittaessa poliisin apuun.

Sisäministeri huomauttaa viranomaisten ottavan todesta myös äärivasemmistolaisen ja islamistisen väkivallan uhan. Seehofer on viime aikoihin asti näkyvästi korostanut äärioikeiston taholta yhteiskuntaan kohdistuvaa uhkaa, jota hän on pitänyt suurimpana. Hän pitää oikeana Stuttgartin äskeisten tapausten yhteydessä poliisin tekemää selvitystä väkivaltaisuuksiin osallistuneiden, myös maahanmuuttajanuorten taustoista. Selvitystä on pidetty ”profilointina”, ilmeisesti koska yli puolella on maahanmuuttajatausta.

