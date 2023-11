Saksan kovavasemmistolainen Wagenknecht: AfD:n kieltäminen olisi vaarallista demokratialle

Kovavasemmistolainen saksalainen poliitikko nousi poikkeuksellisesti puolustamaan Vaihtoehto Saksalle -puoluetta keskellä puolueen kieltämistä koskevia vaatimuksia ja antoi kehuja Unkarin pääministerille Viktor Orbánille.

Oikeistopopulistinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on löytänyt epätodennäköisen puolustajan Sahra Wagenknechtista, kovavasemmistolaisesta kansallismielisestä kiihkonationalistista, joka kutsui valtaapitävien poliitikkojen pyrkimyksiä kieltää yhä suositumpi puolue ”täysin vääriksi ja vaarallisiksi” demokratialle, uutisoi Remix News.

Sunnuntaina julkaistussa ARD-radioyhtiön haastattelussa Wagenknecht vaati, että yritykset tukahduttaa poliittiset vastustajat perustuslain vastaisilla kielloilla ovat ristiriidassa Saksan demokraattisten periaatteiden kanssa.

”Mielestäni AfD:n kieltämistä koskeva vaatimus on täysin väärä, ja pidän siitä käytävää keskustelua vaarallisena. Epäsuosittujen puolueiden kieltäminen siksi, että niistä on tulossa liian vahvoja, on ristiriidassa vapaan yhteiskunnan kanssa”, hän sanoi katsojille.

Die Linke -puolueen entinen johtaja, joka erosi hiljattain vanhasta vasemmistopuolueestaan ja perusti uuden poliittisen ryhmän BSW – For Reason and Justice, vaati, että epämiellyttäviä puolueita olisi lyötävä poliittisella taistelukentällä. Lisäksi niiden ajatukset olisi kyseenalaistettava sen sijaan, että niistä tehtäisiin kuolleita marttyyreja ja ne aiheuttaisivat lisää levottomuuksia yhä pettyneemmän äänestäjäkunnan keskuudessa.

Wagenknecht lisäsi toivovansa, että hänen uusi puolueensa voisi voittaa äänestäjiä, jotka ajattelevat AfD:n tukemista sen politiikan perusteella sen sijaan, että se yksinkertaisesti hävittäisi opposition.

”Olen iloinen, jos AfD:n äänestäjät valitsevat tulevaisuudessa meidät, koska he pitävät tarjoustamme vakavampana ja vakuuttavampana”, hän sanoi radioyhtiölle.

Wagenknechtin uusi poliittinen ryhmittymä on samaa mieltä AfD:n kanssa hallitsemattomasta massamaahanmuutosta ja vaatii suurempia rajoituksia maahantulijoille. Vasemmistopoliitikko jopa kehui poliittista kilpakumppaniaan siitä, että hän on tuonut joukkomuuttokysymyksen Saksan poliittisen keskustelun etualalle.

”Koska (AfD:stä) on tullut vahvempi, kysymys ’Miten vähennämme hallitsematonta muuttoliikettä?’ on vihdoin päätynyt politiikkaan”, hän sanoi.

Wagenknecht paljasti uskovansa, että hänen edellisen puolueensa, Die Linke -puolueen, pitkäaikainen maahanmuuttomyönteinen politiikka ei enää löytäisi vastakaikua äänestäjäkunnan keskuudessa, joka suhtautuu yhä konservatiivisemmin tähän kysymykseen. Hän ilmaisi toivovansa, että puolue vaihtaisi kurssia ja ”löytäisi itsensä” uudelleen.

”Puolue, joka kannattaa avoimia rajoja, kaikkien oikeutta jäädä maahan ja radikaalia ilmastoaktivismia, ei ole poliittisesti kiinnostava”, hän väitti.

Entinen kommunisti kiittelee Unkarin pääministeri Viktor Orbánia

Tältä osin entinen kommunisti osoitti harvinaista kiitosta Unkarin pääministerille Viktor Orbánille, jonka hän väitti olevan oikeassa puolustaessaan omien kansalaistensa etuja, vaikka hän onkin poliittisesti eri mieltä hänen kanssaan.

”Minun ei tarvitse pitää Orbánista sanoakseni, että se, mitä hän tekee, on viisaampaa hänen maansa etujen kannalta”, hän sanoi.

Orbán on vastustanut jyrkästi Brysselin ehdottamaa maahanmuuttosopimusta, jonka mukaan EU:n jäsenvaltioiden olisi pakko ottaa vastaan maahanmuuttajakiintiöitä tai joutua maksamaan taloudellisia rangaistuksia, jos ne eivät noudata niitä. Hän on edelleen vastustanut Ukrainan sodan jatkuvaa rahoittamista ja puolustanut pitkään rauhaa alueella.

Hänen hallintonsa on jatkanut venäläisen kaasun ja öljyn tuontia Brysselin vastalauseista huolimatta. Hänestä tuli äskettäin ensimmäinen EU:n johtaja, joka on kätellyt presidentti Vladimir Putinia sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Itä-Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Orbán yrittää löytää rauhanomaisen ratkaisun meneillään olevaan konfliktiin.