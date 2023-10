Saksan liittokansleri vaatii laittomien maahanmuuttajien joukkokarkotuksia, kun liberaalikoalitio menettää asemiaan suosittuja oikeistopuolueita vastaan

Saksassa nähtiin viime syyskuussa ennätysmäärä uusia laittomia maahanmuuttajia sitten vuoden 2016.

Liittokansleri Olaf Scholz on vaatinut, että Saksan on ryhdyttävä karkottamaan laittomia maahanmuuttajia paljon säännöllisemmin ja tehokkaammin, kun laiton maahanmuutto on lisääntynyt dramaattisesti.

Liberaalisen liittovaltiokoalition johtaja omaksui radikaalimman linjan saksalaisen Der Spiegel -uutissivuston haastattelussa, sillä hänen sosiaalidemokraattinen puolueensa (SPD) on viimeisimmissä mielipidetiedusteluissa yhä heikommassa asemassa ja jää kolmanneksi keskustaoikeistolaisen Kristillisdemokraattisen liiton (CDU) ja oikeistolaisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) jälkeen.

”Meidän on viimeinkin karkotettava suuria määriä ihmisiä, joilla ei ole oikeutta olla Saksassa”, Scholz totesi sivustolle.

Saksan liittokansleri toisti kuitenkin puolustaneensa jämäkästi maan tarvetta lailliseen joukkomuuttoon vedoten Saksan ikääntyvään työvoimareserviin.

Saksan poliisin mukaan yli 21 000 ihmistä saapui maahan laittomasti viime kuussa, mikä on korkein luku sitten helmikuun 2016, jolloin edellinen suuri siirtolaiskriisi päättyi, kertoi Deutsche Welle.

Laittomasti maahan tulleiden kuukausittainen kokonaismäärä oli kasvanut tasaisesti koko vuoden ajan. Tähän mennessä Saksaan on saapunut vuoden 2023 aikana yhteensä 92 000 laitonta maahanmuuttajaa. Näistä henkilöistä viranomaiset ovat tietoisia. Ei ole epätodennäköistä, että tämä luku ylittää vuonna 2016 maahan saapuneiden 112 000 laittoman maahanmuuttajan määrän.

Saksan politiikassa on puhuttu paljon laittoman maahanmuuton ja sen monista sosiaalisista ja taloudellisista näkökohdista. Tämän aallon harjalla ratsastavan AfD:n lisäksi muutkin puolueet, myös Saksan vasemmistolaiset hallituspuolueet ovat nyt alkaneet käsitellä asiaa, jotka ovat aiemmin pitkään kannattaneet vapaampaa maahanmuuttoa.

Saksan liittokansleri sanoi, että tilanteen parantamiseksi on ryhdyttävä useisiin toimenpiteisiin, kuten EU:n ulkorajojen, myös Saksan omien rajojen parempaan suojeluun. Saksa on jo alkanut ottaa uudelleen käyttöön rajatarkastuksia Itävallan, Tšekin, Puolan ja Sveitsin kanssa kasvavien maahanmuuttajamäärien vuoksi.

Myös oppositiossa oleva CDU on puuttumassa tähän asiaan: Puoluejohtaja Friedrich Merz on laatinut 26-kohtaisen vaatimusluettelon, johon sisältyy laillisen maahanmuuton enimmäisraja 200 000 henkilöä vuodessa.

”Jos haluamme säilyttää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden maassa, meidän on ratkaistava tämä ongelma nyt”, Merz sanoi. CDU:n puheenjohtaja vaati siksi ”Saksan maahanmuuttosopimusta” laittoman maahanmuuton rajoittamiseksi.

Lähde: Der Spiegel, Deutsche Welle, Remix