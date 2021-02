Saksan liittovaltion rikospoliisi varoittaa islamilaisesta terrorismista

Noin 1070 Saksasta Syyriaan ja Irakiin matkanneesta islamistista 350 on palannut Saksaan. Liittovaltion rikospoliisi varoittaa vaarasta.

– Turvallisuusviranomaisilla on yli sadasta tähän mennessä palanneesta ihmisestä tietoja, joiden mukaan he ovat osallistuneet aktiivisesti taisteluihin Syyriassa tai Irakissa tai suorittaneet tätä varten koulutuksen, rikospoliisin virkailija kertoo ja jatkaa, että palaajat voivat aiheuttaa ”erityisen uhan”.

Vaaralliseksi luokiteltujen islamistien määrä laski helmikuun alussa 596:een viime vuoden lokakuun 615:sta. Vaarallisten henkilöiden odotetaan tekevän vakavan tai vaarallisen rikoksen milloin tahansa.

– Meidän ei pitäisi tuntea petollista turvallisuudentunnetta laskevista luvuista. Islamistisen terrorismin vaara ei ole ohi. Pikemminkin se on läsnä kaikkialla, kuten Wienin viime marraskuun hyökkäys osoitti, Poliisiliiton varapuheenjohtaja Michael Mertens varoittaa.

– Jotkut IS-paluumuuttajat on koulutettu käyttämään aseita ja heillä on ollut kokemusta tappamisesta, Mertens myös muistuttaa.

Vastauksessaan AfD-puolueen kyselyyn myös Saksan liittohallitus arvioi islamistisen terrorin vaaran korkeaksi.

Saksassa oleilevien ”ääri-islamistien” määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. Islamistien määrä on Saksassa edelleen noin 28 000. Suurimman ryhmän muodostavat äärikonservatiiviset salafistit, joita on yli 12 000. Milli Görüs -liikkeessä jäseniä on noin 10 000 ja Muslimiveljeskunnassa 1350.



Lähde Junge Freiheit.