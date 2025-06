Saksan liittovaltion tuomioistuin kumosi oikeistolaisen Compact Magazine -lehden julkaisukiellon – merkittävä voitto sananvapaudelle

Tilanne on uskomattoman nolo Saksan poliisivaltiolle. Saksan sisäministeriö teki ratsian Compact-lehden koteihin ja kustantajan taloon, mutta liittovaltion korkein oikeusistuin totesi, että lehden kieltäminen on perustuslain vastaista.

Saksan liittovaltion hallintotuomioistuin kumosi Jürgen Elsässerin julkaiseman Compact Magazine-lehden julkaisukiellon sisäministeriön toimesta, mikä on merkittävä voitto lehdistönvapaudelle. Lehti voi nyt jatkaa julkaisemistaan sen jälkeen, kun dramaattiset poliisiratsiat johtivat koko julkaisun lakkauttamiseen viime vuonna.

Puheenjohtajana toiminut tuomari Ingo Kraft totesi: ”Peruslaki takaa sanan- ja yhdistymisvapauden myös sen vihollisille.”

Tuomioistuin päätti, että lehden maahanmuuttoa vastustava kanta on sopusoinnussa perustuslakiin kirjattujen sananvapauden ja lehdistönvapauden oikeuksien kanssa, millä voi olla laajoja ja kauaskantoisia seurauksia.

”Monet vastaajan mainitsemista maahanmuutto- tai maahanmuuttovastaisista lausunnoista, joihin vastaaja vetoaa todisteena kiellon puolesta, voidaan näin ollen tulkita myös maahanmuuttopolitiikan liioitelluksi kritiikiksi, mutta viime kädessä se on sallittua viestintäperusoikeuksien valossa”, tuomioistuin totesi edelleen.

Kraft totesi, että julkaisun ”liioiteltu kritiikki maahanmuuttopolitiikkaa kohtaan” on perusoikeudellisesti sallittua.

Lisäksi Compactin vaatimukset tiukemmista kansalaisuusvaatimuksista ja korkeammista kotouttamisvaatimuksista kansalaisuuslaissa eivät ole lähtökohtaisesti ristiriidassa ihmisarvon tai demokraattisten periaatteiden kanssa.

Tuomioistuin totesi, että Compactin ” kiistanalaisesti kärjistetty vallan kritiikki”, salaliittoteoriat ja historialliset revisionistiset näkemykset ovat peruslain 5 artiklan 1 kohdan nojalla suojattuja.

Sisäministeri Nancy Faeser määräsi kotietsinnät

Compactin julkaisukielto tuli ensimmäisen kerran voimaan vuonna 2024, kun entinen liittovaltion sisäministeri Nancy Faeser määräsi kotietsinnät Compact-lehteen, mukaan lukien kustantaja Jürgen Elsässerin kotiin sekä julkaisun eri työntekijöiden asuntoihin. Ministeri määräsi koko julkaisun kielletyksi, poisti sen internetistä ja takavarikoi sen omaisuuden.

Kuvat dramaattisista kotietsinnöistä levisi sosiaalisessa mediassa.

https://twitter.com/RMXnews/status/1813205996531003470?t=xUf–ZAMiu3vEpv-cqUixg&s=19

Saksan sisäministeriö perusteli kieltoa sanomalla, että se on ”äärioikeistolaisen kentän keskeinen äänitorvi”. Ministeriön mukaan Compact Magazine GmbH on jo pitkään ollut liittovaltion perustuslain suojeluviraston (BfV) valvonnassa. Se luokiteltiin ”vahvistetuksi” äärioikeistolaiseksi järjestöksi ja on ollut tarkkailussa vuodesta 2021 lähtien.

Welt-sanomalehden mukaan oli kuitenkin jo varhain merkkejä siitä, että lehden kieltoa ei pidettäisi voimassa oikeudessa.

Liittovaltion tuomarit olivat jo viime vuoden elokuussa kumonneet kiellon nopeutetussa menettelyssä kirjoittaen, että ”ottaen huomioon suurelta osin moitteettomat puheenvuorot… sananvapauden ja lehdistönvapauden osalta peruslain 1 §:n 1 momentin vastaiset kohdat [eivät] vaikuta niin paljon järjestön yleiseen suuntautumiseen, että kielto olisi perusteltu suhteellisuusperiaatteen perusteella”. Nyt asian käsittelystä vastaava 6. senaatti on tehnyt lopullisen päätöksensä pääkäsittelyssä.

Leipzigin tuomareilla on asiassa lopullinen päätösvalta, kuten kaikissa yhdistyskieltoja koskevissa kanteissa.

Jutun lopputulos on vakava mustamaalaus Saksan turvallisuuspalveluille, jotka pyrkivät poistamaan olemassaolostaan lehdistön, jopa sellaisen, joka oli heidän mielestään vastenmielinen. Heidän kovakouraista taktiikkaansa, johon kuului aamupäivän kotietsintöjä, joihin osallistui poliiseja SWAT-varusteissa, tullaan todennäköisesti tarkastelemaan, kun tuomioistuin kumoaa heidän kieltonsa ja omaisuuden takavarikointitoimensa.

Vuonna 2010 perustetun Compact Magazinen kustantamo sijaitsi aiemmin Falkensessa, Brandenburgissa, mutta siirtyi Stößeniin, Sachsen-Anhaltin osavaltioon. Lehdellä on 40 000 fyysisen tuotteen tilaajaa ja 460 000 tilaajaa Youtubessa.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: