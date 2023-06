Saksan luterilaisen kirkon pastori saarnassaan: ”Jumala on homo!” – Raivo nousi jumalanpilkasta ja rienaamisesta

Saksalaisen protestanttisen kirkon pastori piti saarnaa suurelle seurakunnalle Nürnbergissä.

Tunnettu luterilainen pastori kertoi sunnuntaina Saksan protestanttisen kirkolliskokouksen osanottajille, että ”Jumala on homo”, ja varoitti heitä siitä, että he ovat ”viimeinen sukupolvi”, viitaten radikaaliin ympäristönsuojelujärjestöön.

Nürnbergissä järjestetyn tapahtuman viimeisessä saarnassa Quinton Ceasar käytti tilaisuutta hyväkseen latelemalla useita radikaalivasemmistolaisia ideologisia lausuntoja, jotka koskivat massamaahanmuuttoa, LGBT-politiikan edistämistä ja Black Lives Matter -liikkeen puolustamista.

Pastori sanoi 20 000 hengen yleisön edessä: ”Me kaikki olemme viimeinen sukupolvi! Nyt on aika sanoa, että mustilla elämillä on aina väliä. Nyt on aika sanoa, että Jumala on homo!”

Viitaten Euroopan rajoilla meneillään olevaan siirtolaiskriisiin pastori vaati enemmän apua maanosaan pienillä veneillä, lähinnä Välimeren yli, suuntaaville ”taloussiirtolaisille”.

”Emme jätä ketään kuolemaan. Lähetämme laivan pakolaisille ja paljon muuta. Toivotamme ihmiset tervetulleiksi turvalliseen satamaan”, hän julisti yleisölle.

Hän vaati ”turvallisia tiloja kaikille” ja kehotti ”etuoikeutettuja” ihmisiä käyttämään tätä ”oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi” ja sanoi: ”Voimme olla toistemme liittolaisia. Me olemme täällä. Meitä on myös paljon, emmekä ole enää koskaan hiljaa.”

Kirkko pilkkaa jumalaa

LGBT-ideologian yhdistäminen pitkäaikaiseen uskontoon, joka on vuosisatojen ajan vastustanut homoseksuaalisuutta, herätti raivoa sekä konservatiivisten kommentaattoreiden että yleisön keskuudessa.

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen nouseva kansanedustaja Jürgen Braun kutsui pastoria ”surulliseksi, typeräksi vitsiksi” ja pahoitteli Caesariin liittyvän uskonnollisen instituution tuhoa. Hän sanoi, että ”pastorin ’Jumala on homo’ -kommenttia on ennen aikaan kutsuttu yksinkertaisesti jumalanpilkaksi”.

Haastattelun aikana haastattelija aloitti toteamalla: ”Lähes 5 miljoonaa jäsentä on kääntänyt selkänsä protestanttiselle kirkolle viimeisten 20 vuoden aikana, ja määrä kasvaa joka päivä. Liioitellun sateenkaari- ja LGBTQ-propagandan lisäksi kirkko on viime aikoina avoimesti ilmaissut solidaarisuutensa uuden sukupolven radikaaleille ilmastoaktivisteille.” Sitten hän kysyi Braunilta, mikä on kehityksen takana.

Braun syytti protestantteja ”epäkristillisyydestä” ja väitti, että ”kristinusko on tyypillisesti työnnetty taka-alalle korvaavien uskonnollisten kulttitoimien, ilmastohulluuden ja tiettyjen avioliiton ulkopuolisten elämänmuotojen palvonnan hyväksi.”

Hän lisäsi, että protestanttisella kirkolla on ollut pitkä historia sympatiasta radikaalia politiikkaa kohtaan.

”Vuosikymmenien ajan osilla protestanttisesta kirkosta on ollut sympatioita radikaalivasemmistolaisia väkivaltarikollisia kohtaan. Baader-Meinhof-ryhmää (Puna-armeijan terroristiryhmä) on vuosikymmenien ajan vähätelty. Jo 1970-luvulla protestanttisen opiskelijayhteisön tiloissa ruokittiin sympatioita terroristeja kohtaan. Se on epäpyhä perinne, joka jatkuu täällä. Aivan kuten Saksan kristityt Kolmannessa valtakunnassa tukivat kansallissosialismin valtaa. Vastaavasti nykyään on kyse ideologian tukemisesta, vihreän puolueen vaarallisen vihervasemmistolaisen ideologian tukemisesta kristinuskon levittämisen sijaan.”

Jotkut käyttivät sosiaalista mediaa ilmaistakseen raivonsa lausunnoista.

”Tämä kirkolliskokous oli paras – ei, vaan KAIKKEIN PARAS mainos lähteä kirkosta viimeistään NYT. On uskomatonta, mitä paskaa he suoltavat”, kirjoitti eräs netin käyttäjä.

Tohtori David Berger, saksalainen teologi, kirjailija ja homoaktivisti, oli myös yhtä närkästynyt. ”Koska he ovat jo kauan sitten tulleet jumalattomiksi, heillä ei ole enää mitään ongelmia tällaisten rienaavien lausuntojen kanssa”, hän twiittasi.

Luterilaisen kirkon jäsenten joukkopako – kirkko ei ole enää ”turvallinen tila” kristinuskolle

Saksan suurimman iltapäivälehden Bildin entinen päätoimittajien puheenjohtaja ja digitaalisen lehden päätoimittaja Julian Reichelt kirjoitti: ”Nyt on aika takertua Jeesuksen vapauttavaan rakkauteen.”

Luterilainen kirkko on viime aikoina syventynyt entistä enemmän vasemmistopolitiikan piiriin, omaksunut woke-kysymyksiä ja kampanjoinut täysillä massamaahanmuuton puolesta. Se on rahoittanut Välimerellä sijaitsevien kansalaisjärjestöjen humanitaaristen alusten toimintaa, jotka kyyditsevät meritakseina ”taloussiirtolaisia” Eurooppaan.

Luterilaisen kirkon poliittisella hulluudella on kuitenkin ollut hintansa ja viime aikoina on tilastoitu jäsenten joukkopako. Pelkästään viime vuonna sen jäsenmäärä väheni yli 400 000:lla, kun jäsenet äänestivät jaloillaan ilmaistakseen pettymyksensä toimielimen kehitykseen.

