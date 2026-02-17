Saksan media vaikenee: Kiinalainen sarjaraiskaaja raiskasi livestreamin aikana ja vauvan vieressä – tuomio 14 vuotta vankeutta

Kiinalainen sarjaraiskaaja käytti huumeita, lääkkeitä ja valeprofiileja saadakseen uhrit valtaansa. Oikeus kuvaili hänen toimintaansa “narsistiseksi ja täysin empatiakyvyttömäksi”.

Saksassa on päättynyt poikkeuksellisen järkyttävä rikosoikeudenkäynti, jossa 44‑vuotias Kiinan kansalainen tuomittiin pitkään vankeusrangaistukseen vuosia jatkuneesta raiskaussarjasta. Frankfurtin käräjäoikeus langetti miehelle 14 vuoden tuomion sekä määräsi hänet rangaistuksen jälkeen ennaltaehkäisevään pakkosäilöön. Uhrien määrä on yhä epäselvä, mutta oikeuden mukaan heitä on “kymmeniä”.

Tuomittu mies huumasi ja raiskasi 18–33‑vuotiaita naisia eri puolilla Saksaa vuosien 2020 ja 2024 välillä. Rikoksia tehtiin muun muassa Frankfurtissa, Göttingenissä, Nürnbergissä, Mannheimissa ja Dreieichissä. Uhrien joukossa oli hänen ystäviään, työtovereitaan, naapureitaan, alivuokralaisiaan sekä naisia, joihin hän oli tutustunut kiinalaisissa sosiaalisen median palveluissa.

Raiskaukset jatkuivat vuosia – monet uhrit eivät tienneet joutuneensa rikoksen kohteeksi

Oikeuden mukaan mies käytti vahvoja lääkkeitä ja huumausaineita, jotka lamaannuttivat uhrit täysin. Useat naiset saivat tietää raiskauksesta vasta poliisin yhteydenoton jälkeen, koska he olivat olleet tajuttomia koko tapahtuman ajan.

Tuomio sisälsi syytteet muun muassa törkeästä raiskauksesta, vaarallisesta pahoinpitelystä, väkivaltaisen pornografian levittämisestä sekä laittomasta lääke- ja huumekaupasta. Lisäksi mies tuomittiin murhan yrityksestä, sillä käyttämät lääkemäärät olivat hengenvaarallisia.

Tuomari Jörn Immerschmitt kuvaili oikeudessa uhrien kärsimyksiä: “Monien elämä on muuttunut pysyvästi. Useat kärsivät itsetuhoisista ajatuksista, osa on joutunut jättämään työnsä ja muuttamaan pois.”

Rikokset kuvattiin ja jaettiin Telegramissa – käyttäjät kutsuivat häntä “mestariksi”

Poliisi löysi miehen hallusta 176 755 kuvaa ja videota, joista osa sisälsi myös lasten vakavaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Hän jakoi materiaalia Telegram‑ryhmissä, joissa muut käyttäjät ihailivat hänen rikoksiaan ja kutsuivat häntä “mestariksi”.

Tuomarin mukaan ryhmässä jaettiin raiskausfantasioita ja annettiin toisille neuvoja rikosten toteuttamiseen. Keskusteluissa viitattiin myös Ranskaa järkyttäneeseen Gisèle Pelicot’n tapaukseen, jossa naisen aviomies järjesti vieraita miehiä raiskaamaan huumattua vaimoaan.

Tuomittu kommentoi tapausta Telegramissa: “Haha, haluan osallistua tällaiseen toimintaan.”

Raiskauksia jopa livestreamin aikana ja vauvan vieressä

Rikosten röyhkeys kasvoi vuosi vuodelta. Yhdessä tapauksessa mies raiskasi työtoverinsa kesken livestream‑lähetyksen. Toisessa tapauksessa hän raiskasi alivuokralaisensa 11 kuukauden ikäisen vauvan nukkuessa vieressä.

Tuomari kuvaili miestä “narsistiseksi persoonallisuudeksi, jolta puuttuu täysin empatia”.

Saksan media vaikenee – tapaus ei herättänyt kansallista keskustelua

Vaikka kyseessä on yksi Saksan viime vuosien järkyttävimmistä seksuaalirikossarjoista, tapaus ei ole saanut laajaa julkisuutta. Oikeudenkäynti alkoi jo lokakuussa, mutta Saksan valtamedia on raportoinut siitä vain niukasti. Julkisen palvelun televisio ei ole tehnyt aiheesta yhtään laajaa uutisjuttua.

Tämä on jyrkässä ristiriidassa Ranskan Pelicot‑tapauksen kanssa, joka johti laajoihin mielenosoituksiin ja valtakunnalliseen keskusteluun naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Toinen kiinalainen mies oikeudessa samankaltaisista rikoksista

Samaan aikaan Saksassa on käynnissä toinen oikeudenkäynti, jossa 27‑vuotias kiinalaismies on tunnustanut huumanneensa, raiskanneensa ja kuvanneensa tyttöystäväänsä kuukausien ajan. Hän kuvaili tekojaan oikeudessa “itsekeskeisiksi, vaarallisiksi ja rumiksi” ja sanoi pitävänsä “nukkuvista naisista”.

Tilastot: kiinalaiset yleensä vähäriskinen ryhmä – mutta yksittäistapaukset voivat olla äärimmäisen vakavia

Saksan poliisin tilastojen mukaan kiinalaiset kuuluvat yleensä ryhmiin, joiden väkivalta- ja seksuaalirikollisuus on maan alhaisimpia. Tämä tapaus osoittaa kuitenkin, että yksittäinen sarjarikollinen voi aiheuttaa valtavaa tuhoa ja kärsimystä vuosien ajan, jos häntä ei saada ajoissa kiinni.