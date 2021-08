Saksan pakolaisasioiden valtionvirasto valittaa turvapaikkamatkailusta

Useat Berliinin valtion pakolaisasioiden viraston (LAF) työntekijät ovat valittaneet ihmissalakuljettajista ja turvapaikkamatkailusta Wittenaun piirin vastaanottokeskuksessa.

Noin sata ihmistä Moldovan tasavallasta on hakenut Wittenaussa turvapaikkaa päivittäin. Monet tuodaan vastaanottokeskuksen eteen pikkubusseissa tai autoissa, joissa on Latvian, Puolan tai Ranskan rekisterikilvet. LAF:n henkilöstö ilmoitti kirjeessään osavaltion senaatin kotouttamisesta, työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavalle toimikunnalle, että kyseessä on todellinen ”turvapaikkamatkailu”.

Berliinin osavaltio antaa myös siirtolaisille sosiaalietuuksia käteisenä. Ei ole harvinaista, että isommat perheet, joissa on kymmenen tai enemmän ihmistä, saavat jopa 4500 euroa heti käteen.

– Ilo siitä on valtava, ja jokaiseen tuttavaan otetaan välittömästi yhteyttä ja raportoidaan siitä, kirje jatkuu.

Vastaanottokeskuksen työntekijät pelkäävät myös kävellä läheisen puiston läpi, sillä siellä muun muassa käytetään huumeita. Heroiini- ja crack-ruiskuja on kasapäin. Tänä vuonna poliisit ovat joutuneet tehtävälle vastaanottokeskukseen 70 kertaa.

– Näiden operaatioiden kirjo vaihtelee hallinnollisen avun pyynnöistä väkivalta- ja huumausainerikoksiin, varkaudet mukaan lukien.

Tilanne paikan päällä on vaikea, mutta hallinnassa, sanoo Berliinin kotouttamis- ja sosiaaliasioista vastaava vasemmistopuolueen senaattori Elke Breitenbach, joka vakuuttaa, että hänen viranomaisensa seuraavat tilannetta. Hän ei myöskään halua poiketa aiemmasta turvapaikkakäytännöstä.

