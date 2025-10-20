Eurooppa Maahanmuutto Rikos

Saksan poliisi etsii vaarallista somalimiestä – tunnistettavissa hampaistaan

20.10.2025 11:05
Nina Metsälä
Yaasin Abdilaahi Mahamed. Kuvakaappaus X.

Somalialaisten rikosepäilyjen määrä Saksassa herättää huolta. Viimeisin tapaus liittyy puukotukseen, jonka epäilty on yhä vapaalla jalalla. Epäillyn somalimiehen katoaminen nostaa esiin laajemman ongelman, koska karkotuspäätösten toimeenpano ontuu.

Saksan poliisi etsii parhaillaan 37-vuotiasta somalialaista miestä, Yaasin Abdilaahi Mahamedia, jota epäillään murhan yrityksestä. Mies on paennut tapahtumapaikalta, eikä häntä ole toistaiseksi tavoitettu.

Epäilty hyökkäsi 10. lokakuuta Bad Salzuflenin kaupungissa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa tuntemaansa henkilöä vastaan tämän asunnossa. Uhria puukotettiin useita kertoja niin vakavasti, että hän oli hengenvaarassa pelastushenkilöstön saapuessa. Lääkintähenkilökunta onnistui kuitenkin pelastamaan uhrin hengen.

Poliisi varoittaa kansalaisia lähestymästä Mahamedia, jota pidetään vaarallisena. Hänet kuvataan tummaksi, ruskeasilmäiseksi, vahvarakenteiseksi ja kiharatukkaiseksi, noin 30–40-vuotiaaksi. Erityisenä tuntomerkkinä mainitaan etuhampaiden erittäin huono kunto sekä se, että hän puhuu saksaa heikosti.

Taustalla laajempi ilmiö?

Somalialaisten yliedustus rikostilastoissa on herättänyt huolta Saksassa. Vuonna 2020 joka kymmenes Somaliassa syntynyt henkilö Saksassa oli rikosepäilty. Mahamed ei ole ainoa vakavasta rikoksesta epäilty somalimies, joka on kadonnut viranomaisten ulottumattomiin.

Esimerkiksi joulukuussa 2024 51-vuotias Mohammed A.K. tappoi 29-vuotiaan miehen veitsellä turvapaikkakeskuksessa Halstenbekin kaupungissa Schleswig-Holsteinin osavaltiossa. Hänet oli määrä karkottaa maasta, mutta myös hän katosi ennen toimenpiteen toteuttamista.

Vuoden 2024 tilastojen mukaan Saksassa oli vähintään 3 657 somalialaista, joiden olisi pitänyt poistua maasta.

Lähde: Remix News

