Saksan poliisi käynnisti valtakunnallisen ratsian 170 kansalaisen kotiin poliitikkoja kohtaan esitettyjen ”vihapuheiden” ja ”loukkausten” vuoksi

Sanavapauden rikkomuksiin liittyvät kotietsinnät ovat yleistymässä kaikkialla Saksassa, vaikka väkivaltarikollisuus onkin räjähdysmäisesti lisääntynyt.

Viime keskiviikkoaamuna kello 6 alkoi Saksassa laajamittainen poliisioperaatio, jonka kohteena olivat sadat henkilöt, joita epäillään poliitikkojen loukkaamisesta tai ”vihan ja yllyttämisen” levittämisestä verkossa.

Massiivisessa ratsiassa poliisi teki varhain aamulla kotietsintöjä 170 henkilön luona, takavarikoi tietokoneita, matkapuhelimia ja tabletteja sekä suoritti etsintöjä useissa paikoissa ympäri maata.

Liittovaltion rikospoliisin (BKA) toteuttamassa operaatiossa sovellettiin uutta rikoslain 188 pykälää, jonka nojalla syytetään ”rasismista ja vihapuheesta”.

Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Herbert Reul (CDU), jonka osavaltiossa rikollisuus on viime vuosina lisääntynyt huomattavasti – mukaan lukien ulkomaalaisten tekemät väkivalta- ja veitsirikokset – oli tyytyväinen poliisin ratsioihin.

”Digitaaliset tuhopolttajat eivät saa päästä piiloutumaan matkapuhelimiensa tai tietokoneidensa taakse”, hän sanoi.

Hänen osavaltiossaan toteutettiin 14 noin 130:stä valtakunnallisesta tapauksesta niin sanottuja vihakirjoituksia vastaan järjestetyn ”toimintapäivän” aikana.

Itse asiassa, vaikka tällaisten ratsioiden määrä on räjähtänyt viime vuosina, myös väkivaltarikollisuus on saavuttanut ennätyskorkean tason Saksassa, mikä johtuu suurelta osin massamaahanmuutosta, mikä on tilastollinen tosiasia. Poliisin resurssit ovat kuitenkin siirretty keskittymään vihapuherikoksiin, mukaan lukien ne, jotka valittavat massamaahanmuuton yhteydessä lisääntyneestä rikollisuudesta. Jopa poliitikot, kuten Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen Marie-Thérèse Kaiser, ovat joutuneet tällaisissa tapauksissa kohteeksi.

Saksassa järjestetään nyt säännöllisesti näitä ”toimintapäiviä” kansalaisia vastaan, jotka rikkovat Saksan uusia ja entistä ankarampia sananvapauslakeja. Joissakin tapauksissa on puhjennut kansallinen skandaali, kun tapauksen yksityiskohdat ovat tulleet julki, kuten esimerkiksi eläkeläisen Stefan Niehoffin tapaus, jonka kotiin tehtiin ratsia, koska hän oli kutsunut entistä talousministeriä Robert Habeckia ”idiootiksi”.

Kuten tapauksen yksityiskohdat osoittavat, Niehoffista tuli tärkeä kohde, koska hän puhui julkisesti ratsiasta vastaan, ja valtio lopulta luopui ”idiootti”-rikossyytteestä, jonka vuoksi hänen talonsa ratsattiin, ja jatkoi muiden syytteiden käsittelyä. Hänet tuomittiin lopulta useista uudelleentwiittauksista huolimatta siitä, että nämä uudelleentwiittaukset olivat nimenomaisesti ”natsivastaisia” viestejä, jotka kohdistuivat vasemmistolaisiin poliitikkoihin.

Toisessa tapauksessa joku kritisoi CDU:n johtajaa Friedrich Merziä ”juopoksi”.

Ei ole selvää, ketä viimeisimmät ratsiat koskivat ja millaisia ”vihalausuntoja” he olivat antaneet. Useimmissa tapauksissa on kyseessä väitetysti äärioikeistolaiset lausunnot, mutta pienessä osassa tapauksista on kyseessä äärimmäisen uskonnollinen tai äärivasemmistolainen sisältö. On myös syytä huomata, että Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen toinen johtaja Alice Weidel on myös tehnyt useita tällaisia valituksia, mistä häntä on kritisoitu. On kuitenkin epäselvää, onko kenenkään kotia ratsattu hänen tekemänsä valituksen perusteella. Toistaiseksi ei ole raportoitu tällaisista poliisiratsioista, jotka perustuisivat Weidelin tekemiin valituksiin.

CDU:n sisäministeri Reul sanoi, että mielipiteiden ja vihapuheen välillä on tehtävä selvä ero.

”Se, mitä ei tehdä todellisessa maailmassa, ei ole sopivaa myöskään digitaalisessa maailmassa. On aika ottaa enemmän kantaa, sekä offline- että online-maailmassa”, hän sanoi.

Sisäasiainministeriö esitti kuitenkin samanlaisen argumentin viime vuonna, kun se teki ratsioita useisiin Compact Magazine-lehden toimittajien koteihin sekä lehden kustantajan toimitiloihin. Ratsioiden jälkeen Compact Magazine kiellettiin ja poistettiin internetistä. Korkein liittovaltion tuomioistuin on tällä viikolla päättänyt, että kielto ei ollut perustuslain mukainen ja rikkoi lehdistönvapautta, mikä oli suuri isku sisäasiainministeriölle.

Nämä kotietsinnät toteutetaan vasemmistolaisten järjestöjen ylläpitämien ilmoituskeskusten tuella. Periaatteessa keskus ilmoittaa viestistä, joka välitetään sitten liittovaltion poliisille toimenpiteitä varten.

Viime vuonna tällaisia tapauksia kirjattiin 10 732, mikä on nelinkertainen määrä vuoteen 2021 verrattuna.

Esimerkkinä tällaisista ratsioista voidaan mainita viime vuonna tapahtunut tapaus, jossa 14-vuotiaan saksalaisen pojan kotiin tehtiin ratsia, koska hän oli julkaissut TikTokissa kielletyn hashtagin, joka käännettynä tarkoitti ”Kaikki Saksan puolesta”.

Lähde: Remix News

