Raja-alueiden jännitteet kasvavat, kun puolalaiset vapaaehtoiset torjuvat muuttovirtoja, samalla kun saksalaiset virkamiehet jäävät kiinni laittomien maahanmuuttajien kuljettamisesta Puolaan ja Alankomaihin.

Kaksi Puolan kansalaista pidätettiin Saksan poliisin toimesta Lubieszynin rajanylityspaikalla sen jälkeen, kun he olivat osallistuneet vapaaehtoiseen partioon, jonka tarkoituksena oli estää laittomien maahanmuuttajien pääsy Puolaan.

Pidätykset ovat herättäneet raivoa puolalaisten konservatiivien keskuudessa, jotka syyttävät Saksan viranomaisia paikallisten rajaturvallisuustoimien tahallisesta heikentämisestä.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä toimittaja Tomasz Duklanowski, joka jakoi videomateriaalia ja valokuvia, joissa näkyi noin 30 miestä Lubieszynin rajanylityspaikan lähellä. ”Tämä on vasta alkua, olemme täällä joka päivä, ja meitä tulee olemaan satoja!” hän siteerasi ryhmän sanoneen.

Puolalaisten itse järjestämä raja-partio, joka oli heidän mukaansa alku säännöllisille kansalaisjohtoisille operaatioille, keskeytyi saksalaisen poliisin toimesta. Duklanowskin mukaan kaksi partion jäsentä pidätettiin ja pidettiin vangittuina yli puoli tuntia.

Konservatiivisen Laki ja oikeus (PiS) -puolueen poliitikko Dariusz Matecki vahvisti pidätyksen ja tuomitsi Saksan reaktion. ”On selvää, että puolalaisten kansalaisten yksin suorittama rajan puolustaminen herättää suurta vihaa Saksan viranomaisissa”, hän sanoi. ”Puolalaiset voivat estää heidän suunnitelmansa!”

Saksasta salakuljetetaan laittomia maahanmuuttajia Puolan riesaksi

Päivää aiemmin Matecki julkaisi huolestuttavia väitteitä Saksan ja Puolan välisestä koordinoidusta maahanmuuttajien luovuttamisesta. Viitaten 24. kesäkuuta julkaistuun videoon hän väitti, että saksalaiset ajoneuvot jättivät afrikkalaiset maahanmuuttajat Lubieszyn-Linkenin rajanylityspaikalle, jossa Puolan rajavartiolaitoksen virkamiehet lastasivat heidät bussiin ja ajoivat pois.

”Varjoissa tapahtuu laajaa maahanmuuttajien salakuljetusta Saksasta Puolaan”, Matecki sanoi. Hän väitti, että rajavartiolaitoksen lähteiden mukaan pelkästään Szczecinin alueella tuodaan päivittäin 50–60 henkilöä.

Kansallismielinen Konfederaatio-puolue toisti nämä huolenaiheet ja syytti pääministeri Donald Tuskin hallitusta siitä, että se teeskentelee valvovansa länsirajaa, mutta salaa mahdollistaa maahanmuuton. Konfederaatio-puolueen kansanedustaja Krzysztof Bosak huomautti, että nykyisen turvapaikkalain mukaan hakemukset keskeytetään vain niiltä, jotka pysäytetään valtion rajalla. Kun joku ylittää rajan, vaikka laittomasti, hän voi välittömästi hakea turvapaikkaa – kiertäen tehokkaasti kaikki kiellot.

Sosiaalisessa mediassa leviävät videot näyttävät osoittavan turvapaikanhakijoiden määrän kasvavan puolalaisissa kaupungeissa. Zielona Góran videolla näkyy afrikkalaisten miesten ryhmiä lojuvan koulun ulkopuolella, ja asukkaat ja vanhemmat ilmaisevat kasvavaa levottomuutta. Samanlaisia kohtauksia on kuvattu Szczecinissä, jossa Matecki kohtasi useita paperittomia maahanmuuttajia, jotka ilmoittivat olevansa somaleja. Nykyisten EU-säännösten mukaan tällaisia henkilöitä ei voida karkottaa kotimaansa olosuhteiden vuoksi.

Matecki väitti myös, että saksalaiset rajavartijat olivat antaneet näille henkilöille asiakirjat ennen kuin heidät lähetettiin Puolaan.

Tämä kasvava ilmiö ei rajoitu Puolan rajalle. Äskettäin julkaistu video hollantilaisesta Venlon kaupungista, joka sijaitsee vain neljän mailin päässä Saksasta, näyttää saksalaisen poliisin jättävän kello 4 aamulla miehen, jolla on mukanaan ruskea kirjekuori ja matkalaukku, ilmoittamatta asiasta paikallisille viranomaisille. Kukkakaupan turvakameralla kuvattu video on herättänyt kysymyksiä Alankomaissa.

Alankomaiden turvapaikkaministeriö myönsi, että tällaisia siirtoja tapahtuu, ja kutsui niitä ”rutiinitoimenpiteiksi”, kunhan ne noudattavat EU:n sääntöjä. Paikallinen pormestari Antoin Scholten kuitenkin ilmoitti, ettei hän ollut tietoinen tapahtumasta, ja myönsi, että kunnalla ei ole roolia tai toimivaltaa tällaisissa asioissa.

