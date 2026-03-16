Saksan poliisin tutkimus: Miltei joka toinen alle 40-vuotias muslimi omaa islamistisia asenteita

Nuoret muslimit ovat vanhempia sukupolvia radikaalimman islamilaisia.
Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) tekemän tutkimuksen mukaan 45,1 prosenttia alle 40-vuotiasta muslimeista omaa ”islamistisiksi” luokiteltuja asenteita, kuten kiinnostusta islamismiin, sharia-lain suosimista Saksan lakien sijaan, sekä antisemitistiä mielipiteitä.
Jotkut saksalaiset poliitikot ovat jo tuoneet esille huolensa tutkimustuloksesta, kuten Wolfgang Kubicki vapaat demokraatit puolueesta, joka sanoi X:ssä: ”Tämän paljastuksen pitäisi saada hälytyskellot soimaan. Se on sosiaalinen aikapommi. Meidän on käytävä maahanmuuton ohella keskustelua myös integraatiosta ja uskonnosta. Naiivi toiseen suuntaan katsomisen käytäntö on johtanut tämmöiseen kehitykseen, ja sen on loputtava.”
BKA:n tutkimus huomasi nuorten muslimien radikalisoitumisen kiihtyneen Hamasin aloitettua hyökkäyksen Israelia vastaan lokakuun 7 päivä vuonna 2023.
Ranskassa huomattu sama ilmiö
Saksa ei ole ainoa maa Euroopassa, jossa esiintyy kasvavia islamistisia asenteita muslimiväestössä. Viime vuonna julkaistussa tutkimustuloksessa kerrottiin myös Ranskan nuorten muslimien keskuudessa kasvavista islamilaisista asenteista, kuten islamin lakien asettaminen Ranskan lakien yläpuolelle.
Tässä tutkimuksessa 44 prosenttia kyselyyn vastanneista muslimeista sanoi olevansa yhtä mieltä siitä, että ”kunnioitus islamin lakeja kohtaan on tärkeämpää kuin kunnioitus Ranskan lakeja kohtaan”. 15-24 vuotiaista muslimeista kokonaiset 57 prosenttia asetti kunnioituksen islamin lakeja kohtaan Ranskan lakeja tärkeämmäksi.
Vastakohtaisesti muslimien määrä, jotka vastasivat kyselyssä olevansa yhtä mieltä siitä että ”islamin on nykyaikaistuttava”, on laskenut 48 prosentista vuoden 1998 tuloksesta nykyään 21 prosenttiin. Nuorten muslimien väestöstä myös 3 prosenttia osoittaa myötämielisyyttä islamin väkivaltaisinta suuntausta, jihadismia kohtaan.
Lähde: Remix News
Kaikki asiat jotka normaalijärjellä varustettu ihminen tiesi kymmeniä vuosia sitten, tulee nyt sitten kaikille jotenkin uusina asioina ja yllätyksenä.