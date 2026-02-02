Saksan poliisissa kriisi: 80 % reputtaa kielitaidon takia

Saksan poliisi ei löydä tarpeeksi kelvollisia hakijoita – syynä heikko saksan osaaminen ja romahtanut koulutustaso.

Berliinin poliisissa kytee kriisi, jota ei voi enää lakaista maton alle. Uusien poliisien rekrytointi takkuaa pahasti, ja syy on poliisijohdon mukaan yksinkertainen mutta hälyttävä: hakijat eivät osaa riittävästi saksaa.

Poliisijohtaja Barbara Slowik Meisel kertoi Berliinin osavaltioparlamentin sisäasiainvaliokunnalle, että yhä useampi hakija reputtaa pääsykokeet jo alkuvaiheessa – ei siksi, että testit olisivat vaikeita, vaan koska perustason kielitaito ei riitä.

“Meillä on erittäin vakava ongelma saksan kielen taidossa, kansallisuudesta riippumatta”, toteaa Meisel Weltin haastattelussa.

Meiselin mukaan jopa 80 prosenttia tietokonepohjaisista testeistä reputtaneista kaatuu nimenomaan kieliongelmiin. Hän korosti, ettei poliisi voi ratkaista kriisiä laskemalla rimaa.

“Jos höllennämme vaatimuksia, seurauksena on vain suurempi keskeyttämisprosentti”, Meisel pohtii.

Koulutusjärjestelmä ei tuota enää kelpo tasoa

Meisel ei syyttänyt kouluja suoraan, mutta totesi diplomaattisesti, että nuoret valmistuvat yhä heikommilla taidoilla. Tämä näkyy nyt poliisin rekrytoinnissa, jossa hakijoiden perustaidot eivät yksinkertaisesti riitä.

Tilanne on niin vakava, että Berliinin poliisi on joutunut perustamaan omat saksan kielen tukikurssinsa hakijoille. Toiveena on, että lisäopetus nostaisi läpäisyprosenttia edes siedettävälle tasolle.

Rekrytointiluvut romahtaneet

Berliinin sisäministeri Iris Spranger (SPD) kertoi, että poliisikoulutukseen olisi vuosittain tarjolla 1 224 paikkaa, mutta viime vuonna niistä täyttyi vain 936. Vajaus on merkittävä, etenkin kun poliisista poistuu väkeä eläkkeelle kiihtyvällä tahdilla.

Laajempi koulutuskriisi taustalla

Kieliongelmat eivät ole irrallinen ilmiö. Humboldt-yliopiston tutkimus osoitti jo aiemmin, että saksalaisten oppilaiden osaamistaso laskee jyrkästi matematiikassa ja luonnontieteissä. Samalla kotona muuta kuin saksaa puhuvien lasten määrä on kasvanut nopeasti, mikä kasvattaa oppimiskuiluja ja kuormittaa kouluja, joilla ei ole riittävästi henkilökuntaa.

Berliinin poliisin tilanne onkin vain yksi oire laajemmasta ongelmasta: Saksan koulutusjärjestelmä ei enää tuota riittävän osaavia nuoria yhteiskunnan kriittisiin tehtäviin.

