Saksan rajat vuotavat hallituksen lupauksista huolimatta – yli 100 000 turvapaikanhakijaa tänäkin vuonna

Vuosi 2025 on jo 13. peräkkäinen, jolloin Saksaan saapuu yli 100 000 turvapaikanhakijaa – hallituksen viimeisistä lupauksista huolimatta.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz nousi valtaan lupaamalla ”de facto maahantulokiellon” kaikille ilman asianmukaisia asiakirjoja saapuville. Hän vakuutti, että päivittäisten karkotusten määrä tulisi olemaan suurempi kuin laittomien rajanylitysten. Vuoden 2025 tilastot osoittavat kuitenkin karun todellisuuden: lupaukset eivät ole toteutuneet.

Tilastot paljastavat jatkuvan siirtolaistulvan

Liittovaltion maahanmuutto- ja pakolaisviraston (BAMF) mukaan Saksaan on jätetty jo 106 298 turvapaikkahakemusta vuoden 2025 aikana. Marraskuussa hakemuksia oli 8 311, ja keväästä lähtien kuukausittainen taso on pysynyt samankaltaisena. Tämä merkitsee, että Saksa on jo 13. vuotta peräkkäin vastaanottanut yli 100 000 turvapaikanhakijaa.

Karkotusten määrä vähäinen

Merzin hallitus lupasi karkotusten lisäämistä, mutta todellisuus on toinen. Lokakuun loppuun mennessä karkotuksia oli toteutettu vain noin 20 000 – hieman enemmän kuin aiempina vuosina, mutta kaukana hallituksen tavoitteista. Useat oikeuden päätökset ja EU:n Dublin-sääntöjen heikko toimeenpano estävät tehokkaan palauttamisen.

Oikeuden päätökset vaikeuttavat hallitusta

Saksan perustuslakituomioistuin teki marraskuussa päätöksen, joka entisestään hankaloittaa karkotuksia. Poliisin on nyt haettava erillinen etsintälupa, jos karkotettava lukittautuu huoneeseensa, vaikka viranomaiset olisivat varmoja henkilön läsnäolosta. Tämä päätös syntyi Guineasta kotoisin olevan miehen tapauksessa, joka oli määrä palauttaa Italiaan.

Paineet yhteiskunnalle

Turvapaikanhakijoiden määrä kuormittaa Saksan koulutusjärjestelmää, terveydenhuoltoa, asuntomarkkinoita ja sosiaaliturvaa. Vaikka hakemuksista hyväksytään vain 27 prosenttia, suurin osa jää maahan valitusten, oikeuden päätösten ja karkotusten epäonnistumisen vuoksi. Saksan turvallisuus ja hyvinvointi ovat jatkuvasti koetuksella.

Kansainvälinen vertailu

Britanniassa turvapaikanhakijoiden määrä ylitti ensimmäistä kertaa 100 000 vuonna 2024, ja vuonna 2025 hakijoita oli jo yli 110 000. Vaikka Britannian väestö on huomattavasti pienempi kuin Saksan, molemmat maat kamppailevat samankaltaisten ongelmien kanssa. Saksassa tilanne on erityisen kriittinen, sillä maahanmuuton paine on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuosikymmenen.

