Saksan rautatieasemat ovat muuttuneet rikollisuuden pesäkkeiksi – maahanmuutto vaikuttanut väkivallan kasvuun jyrkästi

Saksassa rikollisuus on levinnyt rautatieasemilla hallitsemattomaksi. Ulkomaalaistaustaisten osuus rikoksista on hälyttävä, mutta hallitus valitsee kameravalvonnan karkotusten sijaan.

Saksan rautatieasemat ovat muuttumassa entistä vaarallisemmiksi alueiksi, joissa rikollisuus kukoistaa – ja tilastot osoittavat, että ilmiö liittyy vahvasti massamaahanmuuttoon. Vaikka poliittinen johto välttelee puhetta karkotuksista, rikosten määrä kasvaa räjähdysmäisesti, erityisesti ulkomaalaistaustaisten tekijöiden osalta.

Rikosaalto vyöryy läpi Saksan – ulkomaalaisten osuus rikoksista hälyttävä

Vuonna 2024 väkivaltarikosten määrä Berliinin päärautatieasemalla kolminkertaistui verrattuna vuoteen 2019, joka oli viimeinen pandemiaa edeltävä vuosi. Kölnissä kasvu oli 70 prosenttia. Sama trendi toistuu eri puolilla maata: Duisburgissa, Hampurissa, Frankfurtissa – asemat ovat muuttuneet huumekaupan, väkivallan ja sosiaalisen levottomuuden keskuksiksi.

CDU:n parlamenttiryhmän johtaja Jens Spahn kuvaili tilannetta BILD-lehdelle: ”Katsokaa päärautatieasemaa – nuoria miehiä, usein maahanmuuttajataustaisia, erityisesti Itä-Euroopasta ja arabimuslimikulttuureista. Tämä liittyy hallitsemattomaan maahanmuuttoon, aivan kuten sisäkaupunkiemme ja torialueiden tilanne.”

Naiset erityisessä vaarassa – seksuaalirikokset kasvussa

Poliisin tilastojen mukaan rautatieasemilla tapahtuneiden seksuaalirikosten määrä nousi vuoden aikana 1 898 tapauksesta 2 262:een. Vakavat seksuaalirikokset ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2019, ja ulkomaalaistaustaiset tekijät ovat vastuussa 59 prosentista kaikista seksuaalirikoksista junissa ja asemilla.

Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen kansanedustaja Martin Hess varoittaa: ”Asemat, jotka ennen olivat liikenteen ja rauhallisten kohtaamisten paikkoja, ovat muuttumassa ei-toivotuiksi alueiksi. Monilla rikollisuuden osa-alueilla ulkomaalaisten osuus epäillyistä on selvästi yliedustettu.”

Saksa valitsee valvonnan karkotusten sijaan

Sisäministeri Alexander Dobrindt (CSU) ilmoitti ryhtyvänsä toimiin väkivallan hillitsemiseksi, mutta hallitus ei edelleenkään puhu laajamittaisista karkotuksista. Sen sijaan panostetaan valvontaan ja teknologiaan: Münchenissä toimii jo 200 valvontakameraa, joiden avulla pyritään tunnistamaan poikkeavuuksia tekoälyn avulla ja ennaltaehkäisemään rikoksia.

Vaikka valvontateknologia on kolminkertaistanut epäiltyjen tunnistamisen, rikosten määrä jatkaa kasvuaan. Monet rikoksista jäävät ilman merkittäviä seuraamuksia, ja epäiltyjä ei useinkaan karkoteta.

Saksa: Aseet, vandalismi ja väkivalta lisääntyvät – erityisesti Saxonyssä

Vaikka Saksi on yksi Saksan vähiten maahanmuuttajataustaisia osavaltioita, rikollisuus on sielläkin nousussa. Vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla asemilla tapahtui 11 065 rikosta. Väkivaltarikokset kasvoivat 42 prosenttia, seksuaalirikokset yli 15 prosenttia ja aseisiin liittyvät rikokset lähes 87 prosenttia.

Dresdenin päärautatieasemalla rikosten määrä nousi 24,6 prosenttia, Leipzigissä 57,2 prosenttia ja Bischofswerdassa peräti 100 prosenttia. Chemnitzin asema nousi tilastojen kärkeen 212,5 prosentin kasvulla.

AfD:n kansanedustaja Matthias Rentzsch toteaa: ”Saksin asemilla ulkomaalaistaustaiset ovat vastuussa 50 prosentista rikoksista, vaikka he muodostavat vain 8 prosenttia väestöstä. Heidän osuutensa on erityisen korkea väkivalta-, omaisuus-, seksuaali- ja huumerikoksissa.”

Julkinen tila kutistuu – valvonta korvaa turvallisuuden

Saksan poliisiliitot kutsuvat asemia rikollisuuden keskittymiksi. Julkinen tila, kuten uimahallit ja joulumarkkinat, on jo aiemmin joutunut samankaltaisen kehityksen kohteeksi. Nyt sama tapahtuu rautatieasemilla, joissa nuoret miehet – usein ulkomaalaistaustaiset – hallitsevat tilaa.

Dobrindtin mukaan ratkaisu on ”valvonta, kontrolli ja motivoituneet viranomaiset”. Teknologiaa lisätään, mutta maastakarkotuksia ei ole luvassa. Rikollisuuden torjuntaa hoidetaan yhä enemmän poliisivaltion keinoin, ei maahanmuuttopolitiikan uudistuksilla.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: