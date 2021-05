Saksan sananvapauden viikon saldoa: Vihreä ylipormestari sanoi kielletyn sanan – puolue uhkaa erottamisella

Boris Palmer sanoi ”neekeri”.

Saksan ”Sananvapauden viikko” muuttui pian eliminointi- ja tuhoamiskulttuurin (Cancel Kultur) viikoksi: Saksan jalkapallomaajoukkueen ex-maalivahti Jens Lehman erotettiin Hertha-joukkueesta, koska hän oli eräässä väärin ohjautuneessa yksityisviestissä sanonut eksperttikollegansa, ex-maajoukkuepelaaja, Dennis Aogon olevan ”kiintiöneekeri”. Aogo joutui myös itse lähtemään tv-työpaikastaan, koska hänen puheensa eivät nekään aina olleet poliittisesti korrekteja. Aogo erehtyi sanomaan tv:ssä, että Manchester City harjoittelee ”bis zum Vergasen” [puhekielinen sanonta, joka tarkoittaa, että jokin asia on niin tylsä, että mieluummin antaa vaikka tappaa itsensä myrkkykaasulla]. Saman tie kaikille asenteennuuskijoille oli täysin selvää, että kyse on ”holokaustin vähättelystä”.

Sitten tuli Boris Palmerin vuoro. Vihreiden Tübingenin ylipormestari kommentoi ärhäkkäästi näiden jalkapalloilijoiden järjestämää sirkusta.

– Onko maailma nyt parempi paikka? Yksityisviesti ja ajattelematon lausahdus, ja heti kaksi urheilijaa katosi kuvaruuduista, hän sanoi.

Palmer osallistui tämän jälkeen vielä kerran keskusteluun ja siteerasi erästä erityisen järjetöntä nettisyytöstä – ”Aogo on paha rasisti. Hän on tyrkyttänyt naisille neekerihäntäänsä” – ja joutui sitten itse vihreistä erottamisprosessin kohteeksi.

”Toisinajattelijoiden mykistäminen”

Kuin vivusta vetäen, vihreiden puoluejohtaja Annalena Baerbock, Bundestag-varapuheenjohtaja Claudia Roth ja sivustatukena sosialidemokraattien pääsihteeri Lars Klingbeil, käänsivät peukalonsa alas Boris Palmerin kohdalla. Vihreiden osavaltionettikongressi äänesti välittömästi puolueesta erottamismenettelyn puolesta. Palmer on ollut jo kauan Tübingenin vihreiden osavaltio- ja piiriyhdistyksen erottamislistalla kuuluisaksi tulleen itsenäisen ajattelunsa takia. Hän on kuitenkin itse ilahtunut menettelystä, sillä se antaa hänelle edes mahdollisuuden puolustautua ”perusteettomia ja absurdeja syytöksiä” vastaan, joiden ainoana funktiona on vain ”mykistää toisinajattelijat”. Todennäköisesti vihreistä erottaminen olisi helpotus kummallekin taholle – Palmerille itselleen, mutta vielä enemmän puolueelle, sillä kukaan ei enää sitten rasittaisi vihreitä terveellä järjellä ja rationaalisuudella.

Monty Python ei olisi kyennyt parempaan. Hyvän puolesta taistelijat toimivat kuin ”Brianin elämä” elokuvaklassikossa: Se kivitetään, joka rikkoo tabun ja lausuu ääneen nimen ”Jehova”, riippumatta siitä, mikä on konteksti. Boris Palmer rikkoi tabua sanomalla ”neekeri”.

Palmer yrittää kärsivällisen lastentarhatädin tavoin selittää hitaasti ja rautalankaa käyttäen tapausta puolueelleen: Hänelle oli tietenkin selvää, että Aogoa vastaan esitetty syytös (eräältä naiselta Facebookissa) oli mitä ilmeisimmin itse keksitty. Ironisella kommentillaan hän halusi tuoda esiin erityisesti erään seikan: ”Jos joku kovin haluaa, niin jokaista voidaan syyttää rasismista, täysin riippumatta siitä, miten syytös on kasattu.” Palmer: ”Olin Aogon puolella tämän saatua potkut tv:stä ajattelemattoman lausahduksensa takia. Nyt eräät tahot haluavat sitten kurittaa minua rasismin johdosta puolueesta erottamisella. Tämä on malliesimerkki repressiivisen mielipideilmaston synnystä maassamme.”

”Bundescanceler” -ehdokas esitelty

Hänen olisi tietenkin pitänyt tietää, että ideologisesti naulatut betonipäät ymmärtävät ironiaa vähiten. Mitä vihreät eivät ehdottomasti voi sietää Boris Palmerista, on se, että hän pitää tyhmän peiliä heitä vastaan ​​yhä uudelleen. ”Cancel culture tekee meistä tottelevaisia ja koko ajan kuilun partaalla keikkuvia puheautomaatteja”, hän kirjoitti. Palmerin tapauksessa vihreät, ennen kaikkea ”Bundescanceler” -ehdokas [Annalena Baerbock], esittelivät itsensä sellaisina puhekoneina.

Ainoa jäljellä oleva kysymys on: Mitä maan päällä on – olettaen, että viimeiset vaalikyselyt ovat puolivälissä oikein – hyvä neljännes saksalaisista liikkuu vain, jos he haluavat vakavasti antaa maan hallituksen tällaiselle ilmeisen mielipuoliselle puolueelle?

Lähde Junge Freiheit.