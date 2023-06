Saksan Seuraava Huippumalli -ohjelman voittajien arvostelijat: ”Heidät on valinnut saksalainen woke-eliitti, joka haluaa muokata tätä maata uudelleen”

”Saksan Seuraava Huippumalli” -sarjan tämänvuotiset ykkös-, kakkos- ja kolmossijat nostattavat kulmakarvoja, sillä kriitikot ovat huomauttaneet, että tosi-tv-kilpailun voittajien valinnalla ei ole juurikaan tekemistä kauneuden kanssa, vaan ideologisen, woke-ohjelmoinnin kanssa.

Eräässä twiitissä, jolla on lähes miljoona katselukertaa, belgialainen historioitsija ja professori David Engels julkaisee kuvan kolmesta voittajasta, jotka kaikki ovat ruskeita ihmisiä. Hän kirjoittaa: ”Tämä ei ole vitsi: On ainakin yksi asia, joka on myönnettävä Saksan woke-eliitille: he ovat johdonmukaisia ja tappavan tosissaan halussaan muokata maansa täysin uudelleen. Shakespeare sanoisi: ’Vaikka tämä on hulluutta, siinä on kuitenkin suunnitelmallisuutta’.”

No joke: Germany’s Next Topmodel 2023.

There is at least one thing you have to concede to the woke German elites: they are coherent and deadly serious about their wish to totally reshape their country. Shakespeare would say: ”Though this be madness, yet there is method in’t.” pic.twitter.com/YtGC6dAeYt

