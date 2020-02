Saksan sisäministeri varoittaa uudesta pakolaisaallosta, jopa syksyn 2015 tapahtumien toistumisesta. Konfliktit EU:n ulkorajojen tuntumassa saavat liikkeelle satojatuhansia ihmisiä. Erityisesti Syyrian tilanne huolestuttaa. Myös Libyan suunnasta on odotettavissa tulijoita. Paine EU:n piirissä taakanjaon sopimuksesta kasvaa.

Handelsblattin mukaan Horst Seehofer (CSU) on käsitellyt aihetta hiljattain saksalaisten kansanedustajien kanssa. Syksyllä 2015 pakolaiskriisi hoidettiin EU:ssa huonosti. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen suunnittelee pakolaispolitiikalle uutta alkua. Unionin ulkorajat on saatava hallintaan. Frontexin tulee saada 10 000 miestä lisää tähän tehtävään. Lähtömaiden kanssa on saatava parempi yhteistyö. Ja unionin piirissä on sovittava velvoittavasta taakanjaosta.

Seehoferin ajatus on samansuuntainen. Tulijoiden suojeluntarve tulisi arvioida EU:n ulkorajojen tuntumassa sijaitsevissa ensikeskuksissa. Tulijoista palautettaisiin heti ne, joilla ei näytä olevan edellytyksiä turvapaikan saantiin. Muut jaettaisiin jäsenmaan koon ja taloudellisen kantokyvyn perusteella sovittavan taakanjaon mukaan.

Kreikka on erityisen tyytymätön nykytilaan. Maahanmuuttoasiain apulaisministeri Giorgios Komoutsakos sanoo EU:n pakolaispolitiikan olevan umpikujassa. Kreikka kokee saaneensa ensitulomaana niukasti solidaarisuutta unionin jäsenmailta. Turkista Kreikkaan tulijoiden määrä on uudelleen nousussa. Viime vuonna Turkista saapui 60 000 hakijaa, missä oli nousua 85 prosenttia edellisvuodesta. Tosin syksyllä 2015 oli yksittäisiä päiviä, jolloin saapui jopa 9000 henkeä vuorokaudessa.

Ministeri vaatii unionille hätäsuunnitelmaa sekä velvoittavaa taakanjakoa. Kreikka neuvottelee Kyproksen, Italian, Maltan ja Espanjan kanssa. Vaikeuksia on luvassa Puolan, Tšekin, Slovakian ja Unkarin muodostamassa Visegrad-ryhmässä. Kreikka odottaa tukea Saksalta, Ranskalta, Hollannilta ja Pohjoismaiden ryhmältä. Odotukset ovat korkealla Saksan ottaessa unionin puheenjohtajuuden heinäkuun alusta.