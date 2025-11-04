Saksan sisäministeriö: sateenkaariliput eivät kuulu valtion tiloihin

Saksan sisäministeriössä valmistellaan muutosta, joka rajaisi poliittisten liikkeiden lippujen käytön pois julkisista tiloista. Tavoitteena on vahvistaa valtiollisten tunnusten asemaa.

Saksan sisäministeriössä on käynnissä poliittinen keskustelu, joka saattaa johtaa merkittävään muutokseen valtion symbolien käytössä. Ministeriön nykyinen johto, konservatiivisen Alexander Dobrindtin alaisuudessa, pyrkii kumoamaan vuonna 2022 annetun määräyksen, joka sallii sateenkaarilippujen nostamisen liittovaltion rakennuksissa erityistilaisuuksien yhteydessä.

Kyseinen sääntö otettiin käyttöön entisen ministerin Nancy Faeserin toimesta, ja sen tarkoituksena oli osoittaa tukea seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Kritiikkiä on kuitenkin noussut siitä, että käytäntö politisoi valtion virallisia symboleja ja heikentää niiden arvovaltaa. Ministeriön virkamiehet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että aktivistien ja poliittisten liikkeiden liput eivät kuulu valtion instituutioiden viralliseen viestintään.

Dobrindtin johdolla ministeriö haluaa nyt tarkistaa ja mahdollisesti kumota kyseisen liputusasetuksen. Tavoitteena on estää tulevaisuudessa erityisluvat, jotka mahdollistavat poliittisten tai aktivistien symbolien käytön valtion rakennuksissa. Ministeriön kanta on, että vain viralliset valtiolliset tunnukset, kuten Saksan lippu ja osavaltioiden liput, edustavat maata asianmukaisesti.

Aiemmin Saksan liittokansleri Friedrich Merz on todennut, että Bundestag (Saksan parlamenttitalo) ”ei ole mikään sirkusteltta, jossa voi nostaa mitä tahansa lippuja”, viitaten siihen, että valtion instituutioiden tulee säilyttää neutraalius ja arvokkuus symbolien käytössä.

Keskustelu liputuksesta heijastaa laajempaa poliittista linjanmuutosta Saksassa, jossa konservatiiviset voimat pyrkivät palauttamaan perinteisiä arvoja ja rajoittamaan poliittisten tunnusten näkyvyyttä valtion tiloissa.

Lähde: European Conservative

