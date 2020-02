Saksan sisäpolitiikka sekasorrossa

Thüringenin maapäivävaalien jälkeinen hallituspula on aiheuttanut koko Saksaa huojuttavan poliittisen kriisin.

CDU:n puheenjohtaja Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) ilmoitti tänään erostaan. Aikaisemmin puoluetoveri Mike Mohring ilmoitti erostaan Thüringenin puoluejärjestön johdosta. Sikäläinen liberaalijohtaja Thomas Kemmerich erosi pääministerin paikalta vuorokausi valinnan jälkeen. Angela Merkel erotti hallituksestaan ”Itäasiain valtuutetun”, Thüringenistä kotoisin olevan valtiosihteeri Christian Hirten.

Hirte oli tehnyt kohtalokkaan virheen onnittelemalla Kemmerichiä, joka nousi CDU:n, AfD:n ja FDP:n äänin pääministeriksi viime keskiviikkona. Valinta aiheutti ”yleissaksalaisen” reaktion, jossa liittokansleri Merkel otti tehtäväkseen purkaa poliittisesti epäkorrekti valinta. Hän ei ole enää puoluejohtaja. Liittokanslerin puuttuminen osavaltion poliittisiin ratkaisuihin on vastoin perustuslakia.

Asioihin puuttui myös CDU:n puheenjohtaja, joka matkusti Erfurtiin neuvomaan Mohringia. Thüringenin pääkaupunkiin oli asiaa niinikään FDP:n puheenjohtajalla Christian Lindnerillä, joka patisti Kemmerichiä johtopäätöksiin. Valtakunnan tasolta SPD, Linke ja Grüne vaativat uusia vaaleja osavaltioon, jolla ei ole ollut poliittisesti vastuunalaista hallitusta 27. lokakuuta pidettyjen vaalien jälkeen.

Suositellut toimenpiteet ovat ristiriitaisia. Kemmerich ja Mohring erosivat, mutta tilanteen ratkaisu on yhä kesken. Ennenaikaisia vaaleja vierastavat sekä paikallinen CDU että FDP, mutta myös Linken ainoa pääministeri Bodo Ramelow, joka hävisi valinnan maapäivillä yhdellä äänellä. Aiemmin hän hallitsi niinikään yhden äänen enemmistöllä.

Valtakunnan CDU Merkelin suulla vastustaa tukea Ramelowin vasemmistohallitukselle, samoin Thüringenin FDP. Mahdollista on sikäläisten kristillisdemokraattien piiristä löytyvän riittävä tuki Ramelowille, jotta tilanne rauhoittuisi. CDU:lle on luvassa toinen rökäletappio, jos uudet vaalit pidettäisiin nyt. Kannatus on romahtamassa peräti kolmasosaan 2014 vaaleista.

Tilanteen syntipukiksi on nostettu AfD, taktikoinnista ja demokratian haittaamisesta. Puolueen liittopäiväryhmän puheenjohtaja Alexander Gauland ehdotti piruuttaan puoluetoverien äänestävän Ramelowia, jotta tämä ei ”voisi ottaa virkaa vastaan”. Tämä tahtookin saada ”demokraattisten puolueiden” tuen. Kannatuksensa kaksinkertaistanutta, äänestäjien neljänneksen tuen saanutta AfD:tä ei demokraattiseksi lueta.

Liittokansleri Merkel pahoittelee AKK:n eroa, kuten säädyllistä on. Kuitenkin tämän valinta CDU:n puoluejohtoon on hänen valintansa. Samoin tarve jäädä ”vanhaemännäksi” liittokanslerin kansliaan. Eroava puoluejohtaja sanoi tänään, että on virhe erottaa puoluejohtajan ja liittokanslerin virat.

CDU:n puoluejohdon kokouksessa vaiennut Mike Mohring viestittää Thüringenin kristillisdemokraattien keskustelevan puolueen asemasta perinteisenä kansanpuolueena. Merkelin erottama suojelupoliisin päällikkö Hans-Georg Maassen tervehtii eroa; Kramp-Karrenbauer teki oikein, koska ongelmien ratkaisun sijasta hänestä itsestään oli tullut ongelma. Puolueen sisäinen Werte-Union (”arvo-unioni”) vaatii perusteellista keskustelua ja myös jäsenäänestystä uudesta puheenjohtajasta.

AKK:lle niukasti hävinnyt talousosaaja Friedrich Merz ilmoitti tukevansa tätä tehtävän pesänselvityksessä. Merz on mielipidemittauksissa johdossa uudeksi CDU:n päälliköksi. Merkelille tämä voisi olla myrkkyä. Mielialat puolueessa poikkeavat vahvasti. Vihreät ja vasemmisto pelkäävät uuden johtajan vievän CDU:ta yhteistyöhön AfD:n kanssa. Linken pj. Katja Kipping näkee demarien tavoin oikeistovaaran uhkaavan. Tätä linjaa edustaa tavallaan myös Schleswig-Holsteinin pääministeri Daniel Günther (CDU), jolle Linke on vaarattomampi kumppani kuin AfD. CDU:n pääsihteeri Paul Ziemiak torppaa ja sanoo kummankin äärilaidan olevan poissa yhteistyökuvioista.

AfD:n puheenjohtaja Jörg Meuthen katsoo Merkelin aiheuttaneen nykyisen, jo pitempään jatkuneen kriisin Saksan politiikassa. Hänen olisi erottava. Entinen SPD:n puheenjohtaja Sigmar Gabriel ennustaa pikaisia uusia vaaleja koko Saksaan.

Kaiken hyvän lisäksi pääministeriehdokkaaksi uudelleen asettuva Bodo Ramelow muistuttaa, että viime lokakuun vaaleja uhkaa mitättömäksi julistaminen. Thüringenin korkein hallinto-oikeus käsittelee valitusta ehdokasasettelusta. Sikäläisen hallituksen puolueet ovat aiemmin sopineet laista, jonka mukaan puolueiden tulee tasasuhtaisesti ehdokaslistoilleen nimetä sekä miehiä että naisia. CDU ja AfD ovat tästä valittaneet. Mikään puolue ei siten voi olla varma mandaatistaan maapäivillä.

