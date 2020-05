Saksan suojelupoliisi: Saksassa jo yli 2000 islamilaista terroristia

Saksassa terrorismin uhka on korkea.

Saksan liittotasavallan suojelupoliisin (Verfassungsschutz) mukaan maassa oleilee tällä hetkellä jopa 2080 islamilaista terroristia, kertoo Wochenblick.

Helmikuussa liittovaltion poliisi luokitteli 660 islamistia vaarallisiksi. Salafisteja – islamilaisia fundamentalisteja – Saksassa oleskelee 12 150. Vuonna 2011 vastaava luku oli 3800, mutta vuonna 2015 jo 8350.

Islamilaisen valtion Lähi-idässä kärsimästä tappiosta huolimatta järjestöllä on edelleen maanalaisia haaroja, jotka pitävät Länttä keskeisenä vihollisenaan. Saksan Suojelupoliisin mukaan islamilaisen terrorismin uhka on edelleen korkea.

Viime vuosina Saksasta on lähtenyt Lähi-idän taistelukentille noin 1060 islamistia. Vuonna 2019 luku kasvoi vain vähän. Noin kolmannes vierastaistelijoista on jo paluumuuttanut Saksaan. Yli 100 heistä on erittäin todennäköisesti osallistunut taisteluihin tai vähintään saanut taistelukoulutuksen.

Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) tiedottaja Beatrix von Storch on vaatinut palaavia ISIS-terroristeja otettavaksi turvasäilöön. Hän on myös vaatinut, että Saksaan ei saa päästää enää enempää ISIS-terroristeja. Uhkaa aiheuttavien islamistien välitön karkottaminen on myös välttämätöntä, eikä vasta ”seuraavan islamistisen terrori-iskun” tapahduttua.