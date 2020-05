Saksan suojelupoliisi vahtii kansallismielisen AfD-puolueen jäseniä

Saksan suojelupoliisi jatkaa Vaihtoehto Saksalle -puolueen erityistarkkailua. Aiemmin on ilmoitettu kohteena olevan viidesosa, noin 7000 puolueen jäsentä, jotka muodostaisivat demokratialle vihamielisen fraktion laillisen puolueen riveissä. Painotetusti tämä keskittyy Thüringenin puoluejärjestöön, joka on menestynyt erittäin hyvin demokraattisissa vaaleissa.

Viime syksystä alkaen on sekä valtakunnallinen että osavaltiotason Verfassungsschutz eli kotimaan tiedustelupalvelu harrastanut AfD:n korostettua tarkkailua. Kyseessä on laillinen puolue, joka osallistuu vaaleihin normaalin puolueen tapaan, jolla on myöskin Saksan liittopäivillä kohtalaisen suuri edustajaryhmä – puolue joka on ilmoittanut sitoutuvansa demokratian pelisääntöihin.

Tästä huolimatta puolue on erityistarkkailussa epäilyttävien kansallismielisten piirteiden vuoksi. Puolueen edustajien puheita vahditaan sanastotasolla – onko sanoissa, käsitteissä tai retoriikassa löydettävissä jotakin, mikä voitaisiin yhdistää Hitlerin Saksan poliittiseen sanastoon tai ajatustapaan.

Viime syksynä vahtiminen sai uutta tuulta purjeisiin, kun oli tiedossa ja toteutui AfD:n kannatuksen erityisen voimakas kasvu itäisen Saksan osavaltiovaaleissa. Puolue kaksinkertaisti kannatuksen ja nousi toiseksi suurimman puolueen asemaan Thüringenissä, Sachsenissa ja Brandenburgissa. Puolue on ollut olemassaolonsa ajan poliittisessa yhteistoimintakiellossa, mikä on toisaalta merkinnyt aiemmin yhteistyöhön kykenemättömien puolueiden keskinäistä lähentymistä, hallitusratkaisuja myöten.

Erityisessä huomiossa on ollut Thüringenin AfD:n näkyvin, myös valtakunnallisesti huomiota herättänyt johtomies Björn Höcke, jonka sanavalintoja vahditaan erityisesti. Hokemaksi syksyllä ennen sikäläisiä vaaleja nousi ”oikeuden päätös”, jonka mukaan olisi virallisesti lupa nimittää Höckeä fasistiksi. Niin tapahtui jopa vaalivalvojaisissa, joissa vihreiden ministeritason poliitikko viljeli termiä antaumuksella.

Tätä toistelivat poliittiset vastustajat niin idässä kuin lännessä. Erityisen uutterasti saksalaisen äärivasemmiston järjestöt, Antifa-tyyppiset anarkovasemmistolaiset, saksalaisittain ”kaootit” (Chaoten): Thüringenin punavihreät, aina maltillista pääministeri Bodo Ramelowia (Linke) myöten, olivat tikahtua fasisminäkymiinsä, kun AfD menestyi galluppien lisäksi myös vaaleissa. Ramelow väitti arvovallallaan, että oikeus olisi katsonut Höcken todistetusti fasistiksi, joten niin häntä olisi lupa luonnehtia. Media osallistui auliisti kampanjaan. Nyttemmin erityisesti eteläisen Itä-Saksan julkisessa sanassa esiintyy kritiikkiä estotonta leimaamista kohtaan.

Juttu kiertää omalla painollaan, joskin pahin kiihko stigmatisointiin on hiipunut. Kyseessä ei alunperinkään ollut varsinaisen rikosoikeudellinen oikeusistuimen tuomio – jos sellaista voisi nykyisessä Saksassa syntyä – vaan hallinto-oikeudellinen ratkaisu.

Thüringenin paikallinen osavaltiotason hallinto-oikeus, Meiningenin Verwaltungsgericht teki syyskuun lopulla pikakäsittelyssä ratkaisun, että Höckestä oli lupa esittää fasistin nimitys mielenosoituksen plakaateissa. Hallinto-oikeus katsoi, että sananvapaus sallii nimittelyn, vaikka se tällaisena onkin Saksassa erityisen loukkaavaa ja leimaavaa. Päätös tehtiin pikavauhtia samana päivänä, kun Eisenachissa oli mielenosoitus AfD:tä vastaan.

Hallinto-oikeus lähti päätöksessään kylläkin kuurnitsemaan Höcken sanomisia, joista se pikavauhtia katsoi löytäneensä yhtymäkohtia 30-luvun sanastoon. Tuolta osin päätös oli erikoinen, kun sen oli ilmoitettu koskevan ainoastaan mielenosoitusten iskulauseita. Sinänsä on kiinnostavaa, mikäli Saksassa lähdettäisiin varsinaisiin ideologisiin tai poliittisiin oikeudenkäynteihin 30-luvun Neuvostoliiton tapaan.

Meiningenin ratkaisun ja osavaltiovaalien jälkeen alkoivat sekä valtakunnallinen Verfassungsschutz että sen osavaltiotason osastot käydä kiihtyvää kampanjaa AfD:tä vastaan. Taktiikaksi otettiin puolueen lamauttaminen nostamalla sen sisäinen ”siipi” (Flügel) tikunnokkaan. Siiven eturiviin kuuluu juuri Höcke ja eräät muut näkyvät puolueen poliitikot eritoten itäisessä Saksassa.

Painostus johti puolueen päätökseen vaatia kyseistä verkostoa lakkauttamaan itsensä. Sen lupauksen verkosto myös antoi. Nyt Thüringenin salainen poliisi ei usko tämän toteutuneen vaan vaatii lisäselvityksiä. Riittääkö salaiselle poliisille muu kuin henkilöiden massamittainen erottaminen laillisesta puolueesta, jää nähtäväksi.

Asian tekee vaikeaksi kaksi seikkaa. AfD on saavuttanut suurmenestyksen erityisesti entisen DDR:n niillä seuduilla. joissa 30 vuotta sitten käynnistyi kansanliike systeemin muuttamiseksi. Historia myös kertoo, Leipzigin, Dresdenin ja muun eteläisen Itä-Saksan kansalaiset olivat tuolloin läntisen Saksan, ylipäänsä Lännen silmissä sankareita.

