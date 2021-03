Saksan suojelupoliisi vahtii Vaihtoehto Saksalle -puoluetta

Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) on ollut kotimaan tiedustelun seurannassa virallisesti kaksi vuotta. Nyt suojelupoliisi on nostanut valvontaa tasolle, jolla voidaan jo soveltaa lievemmän asteisia tiedustelumenetelmiä. Oikeusistuin kielsi virastoa luokittelemasta puoluetta epäilyttäväksi. Toistaiseksi.

Perustuslain suojeluvirasto (Bundesamt für Verfassungsschutz) on tammikuussa salaisesti nostanut AfD:n valvonnan astetta. Asian paljasti uutiskanava ARD 3. maaliskuuta. Suojelupoliisi pyysi mediaa salaamaan asian. Tämä ei olisi onnistunut, olihan mediassa jo tammikuussa arveltu valvonnan tiukentuneen. AfD oli jo tehnyt ensimmäisen valituksensa, jonka hallinto-oikeus hylkäsi.

AfD teki julkistamisen jälkeen asiasta pikavalituksen Kölnin hallinto-oikeuteen. Se antoi 5.3. ratkaisunsa, jossa suojelupoliisia kiellettiin toistaiseksi luokittelemasta puoluetta ”epäilyttäväksi” (Verdachtsfall). Myöskään sen edustajia tai jäseniä ei saa luokitellen valvoa. ”Epäilysten herätessä” olisivat eräät vakoilun keinot jo mahdollisia.

BfV oli ottanut Saksan tasolla AfD:n ”seurantaan” (Prüffall) tammikuussa 2019. Tuolloin oli mahdollista tarkkailla puolueen toimintaa, ohjelmia, edustajien puheita – myös erilaisia verkostoja, kuten sittemmin kävi ilmi. Korkein suojelupoliisin luokitus ”Beobachtung” (valvonta) mahdollistaisi kaikkien vakoilukeinojen käytön.

Puolue on jo aiemmin moittinut suojelupoliisia ja sen osavaltiotason virastoja politikoinnista tai toiminnan välineellistämistä poliittisiin tarkoitusperiin. Muut puolueet ovat kilvan vaatineet AfD:n valvomista kaikella teholla. Vaatimukset ovat koventuneet puolueen menestyessä erityisesti itäsaksalaisissa osavaltiovaaleissa.

Suojelupoliisin ja kilpailijoiden kampanjointi AfD:tä vastaan kiihtyi syksyllä 2019, kun Thüringenin, Sachsenin ja myös Brandenburgin vaaleissa AfD kaksinkertaisti kannatuksensa.

BfV oli asettanut Thüringenin puoluejärjestön seurantaan jo syyskuussa 2018. Suojelupoliisi on vuosikausia erikseen seurannut puolueen toimihenkilöitä, kuten Björn Höckeä, jota on pidetty AfD:n sisäisen kansallismielisen virtauksen pääideologina. Virtaus on saanut nimen ”Flügel” (siipi). Verkostoon on osallistunut huomattava joukko aktiiveja etenkin idässä.

Flügel saikin erityisen merkityksen AfD:n laajentuneessa tarkkailussa, jolla oikeutettiin suojelupoliisin urkinta. Thüringenissä puolue julistettiin ”epäilyttäväksi” tällä perusteella maaliskuussa 2020, Brandenburgissa kesäkuussa 2020, Sachsenissa jo 2019 seurantaan otettuna epäilyksen alaiseksi tammikuussa 2021, samoin kuin Sachsen-Anhalt.

Sachsen-Anhaltin osalta on nyt laskeskeltu Flügelin suuntausta edustavia ehdokkaita ensi kesäkuun osavaltiovaalissa. Suojelupoliisi pitää verkostoa edelleen toimivana, toisin kuin virtauksen edustajat ja myös AfD keskustasolta ilmoittivat. Arveluttavan äärioikeiston käyttö suojelupoliisin toiminnan legitimaationa on ilmeisen houkutteleva optio.

Saksan suojelupoliisin, kilpailevien puolueiden, median ja akateemisen tutkimuksen harrastuksena on ahkera puheiden, käsitteiden ja sanojen ruotiminen. Tarkoitus on erityisesti löytää samankaltaisuutta natsiajan kielenkäyttöön ja termeihin, mutta myös rasismiin ja muukalaisvihaan. Epäilyt tiivisti suojelupoliisi maaliskuussa 2020 Thüringenin osalta. Sikäläisessä AfD:ssä esiintyisi ”todennäköisiä merkkejä pyrkimyksestä toimintaan perustuslakia vastaan”.

Saksassa perustuslain määritelmä ”vapaudellis-demokraattinen perusjärjestys” on joutunut poliittisen tarkoituksenmukaisuuden ja leimaamisen välineeksi. Paljon ei auta, että kohteena oleva puolue osallistuu normaaliin tapaan poliittiseen prosessiin.

Tarkkailijat ovat kummastelleet, miksi suojelupoliisi tammikuussa haksahti salaamaan ja vieläpä sittemmin pyytämään oikeuslaitosta salaamaan viraston toimintaa. Olisi pitänyt olla selvää, että valituksen alaiseksi joutuminen altistaa perustuslain suojeluviraston itsensä oikeudellisen ja parlamentaarisen valvonnan piiriin.

Kölnin hallinto-oikeus ilmoittaa, ettei asian lopullisen käsittelyn ajankohtaa pystytä vielä arvioimaan. Nähtäväksi jää, tohtiiko BfV ennen 26.9. liittopäivävaaleja löytämään lisää arveluttavaa AfD:n toiminnassa. Onhan kiusallista, jos demokraattista perustuslakia puolustava virasto itse pyrkisi vaikuttamaan vallan kolmijaon oppia loukkaamalla. Kiusallista sekin, että aiemmin toistuvasti valvonnassa olleen Linken edustajat osallistuvat pontevasti poliittiseen ajojahtiin.

Lähteet Justiz-online, Deutschlandfunk, Tagesschau, DW(1, 2), AfD.