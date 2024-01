Saksan terästuotanto romahti alimmilleen 15 vuoden aikana

Euroopan suurimman terästeollisuuden kotimaassa Saksassa on jatkuva kriisi, joka johtuu korkeista sähkönhinnoista.

Terästuotanto Saksassa on romahtamassa, ja se on saavuttanut alhaisen tason, joka nähtiin viimeksi vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin aikana. Terästuotanto laski 35,4 miljoonaan tonniin vuonna 2022, mikä on 3,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021.

Terästehtaista pahiten kärsi sähkötekninen terästeollisuus, jonka tuotanto laski lähes 9 prosenttia 9,8 miljoonaan tonniin, mikä on vielä alempi luku kuin vuoden 2009 matalimmillaan. Kaiken kaikkiaan Saksan terästeollisuuden kaikki segmentit laskivat.

Venäjän ja Ukrainan sodan alusta lähtien Saksan terästeollisuudessa on ollut jatkuva laskusuuntaus, joka johtuu suurelta osin sähkön hinnan noususta.

Saksan teräsliiton toimitusjohtaja Kerstin Maria Rippel mainitsi kriisin taustalla oleviksi tekijöiksi ”heikon kysynnän” ja ”tarkoituksellisen kilpailukyvyttömät” sähkön hinnat.

”Saksan terästuotannon vuotuinen tase osoittaa selvästi, että terästeollisuuden tilanne on hyvin vakava”, hän lisäsi.

Rippel sanoo, että hänen järjestönsä toteaa, että ”poliittiset toimet ovat kiireellisiä” siirtoverkkomaksujen osalta, jotka ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2023 alusta lähtien. Tämä näyttää olevan osoitus vallassa olevaa vasemmistoliberaalihallitusta kohtaan.

Hän vaatii ”ilmastomuutosrahastosta” saatavia valtion tukia, jotta ala voisi rahoittaa käänteen.

”Tarvitsemme selkeän poliittisen konseptin siitä, miten tie ilmastoneutraaliuteen rahoitetaan kestävästi”, Rippel sanoi.

Energia- ja materiaalikustannusten nousu on koetellut Saksan teollisuutta erityisen raskaasti, ja siihen on vaikuttanut myös kristillisdemokraattien (CDU) rooli ydinvoiman asteittaisen lopettamisen ajamisessa, jota myös vihreät kannattavat.

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolue on viitannut nykyisen vasemmistoliberaalihallituksen ja edellisen CDU:n johtaman hallituksen olevan syynä Saksan teollisuuden pitkäaikaiseen taantumaan. Tilanne on kuitenkin pahentunut erityisesti liittokansleri Olaf Scholzin aikana.

”Vasta maanantaina lääke- ja kemianteollisuuden jättiläinen Bayer ilmoitti ”merkittävästä työvoiman vähentämisestä” vuoden 2025 loppuun mennessä. Rengasvalmistaja Continental irtisanoo tuhansien työntekijöiden 40-tuntisopimukset, ja vaihteistotehdas Friedrichshafen (ZF) haluaa ilmeisesti vähentää 12 000 työpaikkaa. Liikennevalohallitus ei kuitenkaan välitä mistään tästä”, AfD kirjoitti lausunnossaan.

AfD sanoo peruuttavansa vihreän ”energiamurroksen” ja korjaavansa Nord Stream -putket, jotta halpa venäläinen energia saataisiin takaisin Saksan teollisuudelle. Puolue lupaa myös vähentää verorasitusta ja byrokratiaa Saksan talouden käynnistämiseksi.

Lähde: Remix