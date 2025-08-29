Turkkilaistaustaisen Ahmet G:n perheessä isä puhui hädin tuskin saksaa ja menetti mediatietojen mukaan huomattavia summia rahaa peliriippuvuuteensa.

Nuori murhattu poliisi Simon B. jätti jälkeensä kaksi pientä lasta ja vaimon, ja tapaus on jälleen kerran järkyttänyt Saksaa. Nyt epäillystä, 18-vuotiaasta Saksan turkkilaisesta Ahmet G:stä, jonka perhe on asunut Saksassa noin 30 vuotta, on saatu lisää yksityiskohtia.

Ahmet G:tä syytetään keittiöveitsellä aseistautuneesta ryöstöstä Völklingenissä sijaitsevalla huoltoasemalla viime viikon torstaina. Sitä seuranneen takaa-ajon aikana hän kamppaili poliisin mukaan 34-vuotiaan Simon B:n kanssa, onnistui nappaamaan konstaapelin virka-aseen ja ampui kuusi laukausta hänen vartaloonsa, jolloin poliisi kuoli.

Konstaapelin ruumiinavaus paljastaa, että hän sai vammoja päähänsä ja ylävartaloonsa ja kuoli massiiviseen verenhukkaan. Syyttäjä totesi, että turkkilaismies jatkoi konstaapelin ampumista myös sen jälkeen, kun tämä makasi maassa.

Myös toista poliisia ilmeisesti ammuttiin, ja hän selvisi hengissä vain luotiliivinsä ansiosta.

Turkkilaisperheessä ei puhuttu saksaa ja tappajasta tehdään ”masentunut uhri” mediassa

Saksalainen Nius kertoi, että Ahmat G:n perheen tiedetään puhuvan hyvin vähän saksaa ja että heillä oli pelivelkoja isän peliriippuvuuden vuoksi.

Ahmat G. valmistui lukiosta vuonna 2023, mutta tuttava väitti hänen kärsivän masennuksesta ja olevan psykiatrisessa hoidossa.

Bild kertoi myös, että hänen perheensä oli asunut Saksassa 30 vuotta, ja vielä tänäkin päivänä isä puhuu tuskin sanaakaan saksaa. Perhe selviytyy satunnaisilla työsuhteilla, ja isä on peliriippuvainen siinä määrin, että hän on pelannut perheen rahat.

Myös perheen kotona on tiettävästi usein riitoja.

”Näin Ahmetin vain muutama päivä ennen rikosta. Hän vaikutti masentuneelta. Ilmeisesti kotona oli taas ollut riitaa, koska hänen isänsä oli taas pelannut rahat menemään”, kertoo perheen ystävä.

Jotkut sosiaalisen median käyttäjät, kuten suosittu saksalainen kommentaattori Tim Kellner, viittaavat jo siihen, että valtamedia rakentaa jälleen kerran nyyhkytarinaa tekijän ympärille.

”17-vuotias turkkilainen Ahmet G. murhaa poliisin ja perheenisän Simon B:n. Ja heti alkaa vääristely, uhri-tappaja-käänteinen keskustelu. ’Masennus’, ‘perheongelmat’, ’peliriippuvainen isä’ (ollut Saksassa 30 vuotta, ei puhu juuri lainkaan saksaa) ”Murhaaja halusi luultavasti vain saada rahaa perheelle”… Riittää!” hän kirjoitti X:ssä.

Der 17-jährige Türke Ahmet G. richtet Polizist und Familienvater Simon B. hin.

On spekuloitu, että Ahmet G. teki huoltoaseman ryöstön, josta hän sai vain muutaman sata euroa, ennen kuin hänet pidätettiin.

Huomionarvoista on, että Saksassa on edelleen tarjolla ilmaista ruokaa ja ilmaista sosiaaliavustusta niille, joilla ei ole rahaa, jopa niille, jotka ovat menettäneet rahansa uhkapelissä. Kenenkään ei tarvitse nähdä nälkää kadulla. Lisäksi on olemassa lukuisia hyväntekeväisyysjärjestöjä, ja muslimit voivat hyötyä jopa kristillisistä hyväntekeväisyysjärjestöistä.

Murhaaja on edelleen sairaalahoidossa

Vielä on epäselvää, miten epäilty sai poliisin pistoolin haltuunsa kamppailun aikana.

Uudet tiedot paljastivat myös, että Ahmet G. on edelleen sairaalahoidossa ja sai hengenvaarallisia vammoja ammuskelun aikana.

Häntä syytetään murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä.

On huomattava, että turkkilaisyhteisön heikko integroituminen on Saksassa yleistä, vaikka tämä yhteisö on monissa tapauksissa viettänyt maassa vuosikymmeniä. Lukuisista yksittäisistä menestystarinoista huolimatta Remix News kertoi pitkässä artikkelissaan yksityiskohtaisesti, miten turkkilaisyhteisö on koko laajuudessaan epäonnistunut kotoutumisessa.

Lähde: Remix News

