Saksan turvallisuuspoliisi jatkaa AfD:n valvontaa

Saksan sisäisen turvallisuuspolisiin Sachsenin yksikkö jatkaa kansallismielisen Vaihtoehto Saksalle -puolueen (Alternative für Deutschland, AfD) jäsenten valvontaa. Tarkoituksena on yhä selvittää, onko puolueen sisäinen äärisiipi, ”Flügel” yhä järjestäytyneenä olemassa. Siipi oli luvannut lakkauttaa toimintansa, kun vielä puoluejohto oli sitä salaisen poliisin neuvosta edellyttänyt.

Kyseinen virtaus on saanut kuulla olevansa ”perustuslaille vihamielinen” poliittinen suuntaus. Saksaksi termi demokratiasta ja oikeusvaltiosta kuuluu ”freiheitlich-demokratische Grundordnung”, liberaali demokratia, jonka idea olisi nyt uhattuna. AfD:n tai sen sisäisen virtauksen perustuslainvastaisuudesta ei ole minkään asiaankuuluvan oikeusistuimen päätöstä.

Kyseeseen voisi tulla ainoastaan Karlsruhen perustuslakituomioistuimen ratkaisu. Sellaista ei ole. Sen sijaan on olemassa laajoin valtuuksin, nähtävästi poliittisesti mielivaltaisesti kohteensa valitsevan Verfassungsschutzin eli sisäisen salaisen turvallisuuspalvelun määritelmä.

Salainen poliisi nimesi maaliskuussa kohteensa erityistarkkailuun. Sitä ennen oli AfD jo otettu tarkkailtavaksi, kun Meiningenin hallinto-oikeus syyskuussa 2019 oli antanut Eisenachissa mielenosoittajille luvan nimetä Flügelin merkkihahmo, Thüringenin AfD:n puheenjohtaja Björn Höcke fasistiksi. Tästä alkoi vyörytys. Motiivina on epäilemättä ollut puolueen valtava menestys sekä Thüringenin, Sachsenin että Brandenburgin osavaltiovaaleissa.

Salainen poliisi on ainakin Sachsenissa ilmoittanut jatkavansa epäiltyjen tarkkailua. Pontta tälle antaa asialle omistautunut Linken maapäiväedustaja Kerstin Köditz. Hän epäilee, että Flügelin ilmoitus toimintansa lakkautuksesta on silmänlumetta. Köditz, joka puolueensa maapäiväryhmässä on antifasistisen työn vastaava, sanoo, ettei AfD:n taholla ole tapahtunut mitään. Kyseessä olevat henkilöt ovat yhtä puolueen jäseniä ja sen valinnaisissa tehtävissä.

Köditz vaatii suojelupoliisia tutkimaan koko Sachsenin AfD:n toimintaa. Flügel on siellä hänen tietämänsä mukaan puolueessa niin vahvoilla, että se määrittelee sen linjaa osavaltiossa. On esitetty arvio sikäläisten toimijoiden olevan 70-prosenttisesti äärisuunnan kannalla. Suojelupoliisin tulisi tarkemmin tutkia henkilöiden toimintaa, mielipiteitä, kokoontumisia eli harjoittaa perinteistä urkintaa.

Köditz on natsien uhrien muistojärjestön (VVN-BdA):n aktiivi, Zwickaussa toimineen NSU-terroristiryhmän tutkimuskomission jäsen, Sachsenin äärioikeistoon paneutunut aktivisti. Hän julkaisi aiheesta v. 2009 teoksen ”Und Morgen”, jossa kartoitti silloista äärioikeiston tilaa. Teosta on pidetty tieteelliseltä kannalta poliittisesti motivoituneena. Köditz oli nuorena Länsi-Leipzigin FDJ:n puheenjohtajana. Hän opiskeli Leipzigin yliopistossa matematiikkaa, vaihtoi sittemmin marxismi-leninismin opintoihin ja suoritti oppiarvot filosofiassa, sosiologiassa ja historiassa.

Lähde MDR.