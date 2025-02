Saksan uusi liittokansleri haluaa pitää rajat auki

Tammikuussa 2025 saksalaiset olivat saaneet tarpeekseen äskettäisen terrori-iskun jälkeen, jossa karkotusmääräyksen saanut afganistanilainen maahanmuuttaja murhasi kaksi ihmistä veitsihyökkäyksessä päiväkotilasten kimppuun. Hyökkäys sai Saksan silloisen opposition reagoimaan ja vaatimaan uusien maahantulijoiden pysäyttämistä.

”Asiat eivät voi jatkua näin”, sanoi silloin ”syvästi järkyttynyt” Friedrich Merz.

Merz sanoi hallituksen harjoittavan naiivia maahanmuuttopolitiikkaa ja vaati lisää karkotuksia Syyriaan ja Afganistaniin sekä lopettamaan kokonaan uusien maahanmuuttajien vastaanottamisen näistä maista.

Kun Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinto kaatui joulukuussa, Merz sanoi, että Saksa ei voi ottaa vastaan enää yhtään siirtolaista Syyriasta ja että niiden syyrialaisten, jotka eivät ole kotoutuneet, pitäisi palata kotiin.

”Meidän on nyt puhuttava hyvin avoimesti heidän kanssaan ja sanottava: Olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että ihmiset olisivat voineet palata ainakin pohjoiseen jo kauan sitten, ja nyt myös muualle maahan”, hän sanoi.

Vielä tammikuussa hän väitti, että ensimmäisenä toimenpiteenä vallassa ollessaan hän ottaisi käyttöön pysyvän rajavalvonnan.

Nyt kun vaalit ovat ohi, Merzin aiemmin väittämä halu tiukentaa maahanmuuttoa ei näytä olevan yhtä vahva. Hän sivuuttaa toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen kansalliskonservatiivisen AfD:n ja kääntyy sen sijaan sosiaalidemokraattien puoleen, jotka menettivät lähes 10 prosenttiyksikköä ja saivat puolueen huonoimman tuloksen sitten 1880-luvun.

”Kukaan meistä ei halua sulkea rajoja”, Merz sanoo nyt.

”Mutta meidän on suojeltava rajojamme paremmin. Meidän on saatava maahamme saapuvat henkilöt takaisin hallintaamme.”

"None of us want to close the borders”, CDU leader Friedrich Merz told a press conference. Those in CDU, Merkel's former party, are miserable traitors, not patriots. Germany is lost. pic.twitter.com/kUosPvAdoQ

— RadioGenoa (@RadioGenoa) February 24, 2025