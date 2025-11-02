Saksan valtion tukema turvallisuushanke rohkaisee naisia kohtaamaan pelkonsa vaarallisilla kaduilla – kunnissa järjestetään opastettuja yökävelyjä

Saksassa ei enää odoteta viranomaisilta konkreettisia toimia rikollisuutta vastaan – nyt naiset voivat maksaa neljä euroa saadakseen kävellä pimeässä ja opetella voimaantumaan henkisesti ja näyttämään itsevarmoilta.

Saksan Ala-Saksin osavaltiossa sijaitseva Emslandin alue on käynnistänyt uudenlaisen turvallisuushankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa naisten turvallisuuden tunnetta pimeään aikaan. NIUS-uutisportaalin mukaan yhteensä yksitoista kuntaa ja kaupunkia osallistuu valtion tukemaan yökävelyohjelmaan, joka on suunnattu naisille, jotka kokevat olonsa turvattomaksi iltaisin ja öisin julkisilla paikoilla.

”Pelotta läpi yön” – opastettuja kävelyjä ja käytännön vinkkejä

Hankkeen tunnuslauseena toimii ”Pelotta läpi yön” (saks. Angstfrei durch die Nacht), ja sen puitteissa järjestetään opastettuja kävelyjä hämärillä ja huonosti valaistuilla alueilla. Osallistujat, vähintään 16-vuotiaat naiset, kulkevat ryhmissä ennalta tarkastetuilla reiteillä, jotka sisältävät myös tarkoituksella valittuja pimeämpiä osuuksia. Kävelyjen aikana kouluttaja Gaby Bothe antaa neuvoja omasta turvallisuudesta huolehtimiseen ja kertoo, miten toimia mahdollisessa uhkatilanteessa.

Kyse ei kuitenkaan ole fyysistä harjoittelua sisältävästä itsepuolustuskurssista, vaan painopiste on henkisen itsevarmuuden voimaannuttamisessa ja oman kehon kielen vahvistamisessa. Hankkeen koordinaattori, CDU:n tasa-arvovastaava Marlies Kohne, korostaa, että osallistumisen edellytyksenä on ”halu kohdata oma pelko ja vahvistaa yhteyttä itseen”.

Taustalla huolestuttavat tilastot: naiset kokevat olonsa yhä turvattomammaksi

Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) vuonna 2022 julkaisema tutkimus osoittaa, että naiset kokevat julkiset tilat merkittävästi turvattomammiksi kuin miehet. Esimerkiksi yöaikaan julkisessa liikenteessä vain noin kolmannes naisista kokee olonsa turvalliseksi, kun taas miehistä lähes 60 prosenttia kokee samoin. Myös kadulla liikkuminen herättää naisissa enemmän epävarmuutta.

Omalla asuinalueellaan 61 prosenttia naisista kokee olonsa turvalliseksi, kun taas miehistä yli 83 prosenttia ilmoittaa tuntevansa samoin. Uudempia tilastoja ei ole toistaiseksi julkaistu, mutta trendi on ollut laskeva naisten turvallisuuden tunteen osalta.

Seksuaalirikosten määrä kasvussa – ulkomaalaisten osuus epäillyistä korostuu

Poliisin rikostilastot vahvistavat huolenaiheita. Vuonna 2024 Saksassa rekisteröitiin 7 475 seksuaalirikosta, mikä on uusi ennätys ja merkitsee 9,3 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Pelkästään Berliinissä tapahtuu keskimäärin 20 seksuaalirikosta päivittäin.

Berliinin osalta tilastoista käy ilmi, että 38 prosenttia seksuaalirikoksista epäillyistä ei ollut Saksan kansalaisia. Vakavissa tapauksissa, kuten törkeissä seksuaalisissa pakottamisissa, ulkomaalaisten osuus epäillyistä nousi jopa 75 prosenttiin. Seksuaalisten ahdistelujen ja häirintätapausten kohdalla osuus oli 50 prosenttia.

Yhteisöllisyyttä ja ennaltaehkäisyä

Yökävelyohjelman järjestäjät toivovat, että hanke auttaa naisia henkisesti voimaantumaan ja tuntemaan olonsa turvallisemmaksi omassa ympäristössään. Neljän euron osallistumismaksulla pääsee mukaan ryhmään, jossa jaetaan kokemuksia, opitaan käytännön keinoja ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä.

Kaupungin edustajat, kuten Meppenin viranomaiset, markkinoivat ohjelmaa aktiivisesti ja toivovat sen leviävän myös muille alueille. Vaikka kyseessä ei ole mikään ratkaisu rikollisuuden juurisyihin, se tarjoaa konkreettisen keinon lisätä naisten näennäistä turvallisuuden tunnetta ja ennaltaehkäistä pelkoa kulkea myös yksin pimeillä kaduilla.

Lähde: NIUS

