Saksan ydinvoiman sulkemisen taustalla on valheita ja väärennettyjä asiakirjoja

Saksan hallituksen Die Grünenin (Saksan vihreät) aloitteesta käynnistämä ydinvoiman totaalinen alasajo perustui väärennettyihin asiakirjoihin ja ideologiseen ohjailuun. Päätös tehtiin, vaikka tiedettiin, että se vahingoittaisi ilmastoa lisäämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja johtaisi sähkön hintojen nousuun paitsi Saksassa myös muissa maissa. Tämän paljastaa tutkiva journalisti Daniel Graeber.

Pääsyyllinen Saksan kansan harhaanjohtamiseen ydinvoimaloiden käytöstäpoiston vaikutuksista on Saksan varaliittokansleri, maan talous- ja energiaministeri ja maan vihreää puoluetta vastaavan puolueen tiedottaja Robert Habeck.

Cicero -lehden kymmenesivuisessa haastattelussa ”Habeckin salaiset kansiot: Miten vihreät johtivat harhaan ydinvoiman asteittaisesta käytöstä poistamisesta” lukijoille tarjoillaan paljon hätkähdyttävää tietoa siitä, miten puolue ajoi läpi maan ydinreaktoreiden sulkemisen.

20 vuotta vihreää disinformaatiota

Vihreiden disinformaatiolla ja edunvalvontakampanjoilla on yritetty saada saksalaiset uskomaan, että ydinvoiman täydellinen alasajo olisi myönteistä maan ja ilmaston kannalta jo 20 vuoden ajan. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus Japanissa vuonna 2011 antoi Saksan vihreille uuden työkalun pelottelun muodossa.

Vaikka Japanin onnettomuus johtui maanjäristyksestä, tsunamista ja geologisista olosuhteista, joita ei ole Saksassa, he onnistuivat pelottelemaan monia saksalaisia. Liittokansleri Angela Merkel, joka itse asiassa kannatti ydinvoimaa, päätti muuttaa mieltään hallitusvallan menettämisen pelossa.

Saksa teki itsensä riippuvaiseksi Putinista

Saksan teollisuusmaa tarvitsee valtavia määriä sähköä, mutta tarve voitaisiin tyydyttää venäläisellä kaasulla Nord Streamin kautta, vakuutettiin. Kriitikot, jotka varoittivat laittamasta kaikkia muniaan Putinin koriin, puhuivat kuuroille korville. Sitten tuli Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Vihreät kieltäytyivät edelleen perääntymästä ydinvoiman sulkemisesta ja väittivät, Daniel Graeberin mukaan vastoin parempaa tietoaan, että Venäjän kaasun menetys voitaisiin korvata tuuli- ja aurinkovoimalla. ”Talous- ja energiaministeri Robert Habeck vakuutti meille, että tämä olisi riskitöntä energiapolitiikkaa.”

Sitä se ei ollut. Sen sijaan kävi niin, että energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden osuus nousi räjähdysmäisesti ja samoin sähkön hinta. Kriitikot, joita Habeck ei kuunnellut ja jotka olivat varoittaneet sulkemisesta ”suorastaan mielipuolisena”, osoittautuivat oikeiksi.

Kieltäytyi luovuttamasta asiakirjoja

Daniel Graeber ryhtyi tutkimaan asiaa ja esitti kysymyksiä sekä talous- että ympäristöministeriölle. Hän pyysi myös asiakirjoja, mutta häneltä evättiin oikeus tutustua niihin. Valituksen jälkeen hänelle myönnettiin oikeus tutustua joihinkin, mutta ei kaikkiin pyydettyihin asiakirjoihin.

Graeber ja Cicero veivät viranomaiset oikeuteen ja voittivat alkukeväästä. He saivat kaikki asiakirjat. Ne toimitettiin useissa paksuissa kansioissa, jotka sisälsivät myös kopioita sisäisistä sähköposteista, muistiinpanoista, kokouspöytäkirjoista ja kirjeistä.

Asiakirjoihin tutustumisen jälkeen kävi selväksi, että laaja vihreä siirtymä, mukaan lukien ydinvoiman täydellinen lopettaminen, oli tehty puhtaasti ideologiselta pohjalta ilman analyysejä tai tutkimuksia siitä, mitä seurauksia sillä olisi.

”Temppuja ja petoksia”

Graeber kutsuu heitä ”vihreiksi puoluesotilaiksi”, jotka olivat hallituksen alaisia ja saivat vapaat kädet tehdä ja panna täytäntöön päätöksiä kuulematta asiantuntijoita. Ja jos jotkut ministeriöiden asiantuntijat esittivät kritiikkiä, ne jätettiin huomiotta. Graeberin mukaan jopa väärennettiin tietoisesti asiakirjoja, jotta saatiin vaikutelma, että päätökset oli tehty oikein.

Graeber kuvailee Robert Habeckin ja hänen alaisensa virkamiesten sähköpostiviestien olevan täynnä keskusteluja siitä, miten yleisöä voitaisiin johtaa harhaan ”tempuilla ja petoksilla”. Ciceron toimittajan mukaan Habeck oli asettanut puolueelle lojaaleja johtavia virkamiehiä hallinnon strategisiin asemiin.

Vastuullinen ministeri syyttää muita

Skandaalin jälkeen virallinen versio on, että Habeck ei tiennyt mitään sellaista, mistä häntä voitaisiin syyttää. Sen sijaan hänen lähettämiensä virkamiesten sanotaan toimineen omasta aloitteestaan. Graeber ei pidä tätä selitystä uskottavana.

Hänen mukaansa Habeckin on täytynyt tietää suurin osa tosiasioista, myös päätösten katastrofaaliset seuraukset. Merkelin tavoin Habeck saattoi kuitenkin pelätä menettävänsä valta-asemansa, jos hän olisi mennyt puoluettaan vastaan ydinvoimaloiden sulkemisessa. Niin tai näin, Habeckilla on ollut poliittinen kokonaisvastuu.

Graeber väittää lisäksi, että hänen lopulta saamansa asiakirjat osoittavat selvästi, että Saksan vihreillä oli ”tiheä verkosto” disinformaattoreita, joiden työ kruunattiin menestyksellä, kun he onnistuivat ajamaan läpi ydinvoiman täydellisen alasajon. Ciceron toimittajan mukaan on erityisen paha, että nämä poliitikot ovat vallassa nyt, kun energiapolitiikan epäonnistuminen on tosiasia ja maan taloudellinen tulevaisuus on uhattuna.

Ratkaisu: puhdas ydinvoima korvataan likaisella öljyllä

He eivät vieläkään suostu kuuntelemaan raportteja, joiden mukaan Saksa tarvitsee useita ydinvoimaloita useiden talvien ajan lämmitys- ja sähköntarpeen tyydyttämiseksi. Sen sijaan Habeck on kannattanut sitä, että ydinvoiman energiantuotannon menetys korvattaisiin pysäköimällä jättimäisiä kelluvia öljyvoimaloita rannikon edustalle.

Joidenkin ydinvoimaloiden uudelleenkäynnistäminen tai käyttöiän pidentäminen ei tule kysymykseen. Habeck ei kuitenkaan kiellä, että päätökset ovat ideologisesti motivoituja ja että hän on siksi päättänyt olla kuuntelematta omia asiantuntijoitaan, jotka ehdottavat uudelleenkäynnistyksiä ja käyttöaikojen pidentämistä.

Vihreiden tinkimätöntä ydinvoiman vastaista politiikkaa

Vihreiden jääräpäinen vastustus johtuu myös siitä, että se joutui viime vuonna suostumaan kolmen reaktorin muutaman kuukauden pidennettyyn käyttöaikaan, jotta Saksan energiajärjestelmä ei romahtaisi kokonaan. He eivät halua, että poliittinen tappio ja sitä seurannut keskustelu petoksesta toistuu. Puolue odottaa radikaaleilta ydinvoimaäänestäjiltään tinkimätöntä ydinvoiman vastaista politiikkaa.

Tämä tarkoittaa sitä, että sähköpula uhkaa jälleen kärjistyä tulevina talvina, millä on systeemisiä seurauksia yhteiskunnalle, yrityksille ja kotitalouksille. Tämä puolestaan saa sähkön hinnat jälleen nousemaan pilviin, mikä uhkaa entistä useampien yritysten selviytymistä ja vaarantaa kotitalouksien elämänlaadun.

Toisin kuin Habeckin kanta fossiilisten ydinvoimaloiden uudelleenkäynnistämisestä ja/tai käyttöajan pidentämisestä, ministeri on avannut oven käytöstä poistettujen hiilivoimaloiden uudelleenkäynnistämiselle sähköntuotannon turvaamiseksi. On kuitenkin epävarmaa, riittääkö tämäkään kattamaan kysynnän.

Kieltäytyvät kuuntelemasta asiantuntijoita

Väitteistä on tullut skandaali Saksassa, ja Habeck yrittää nyt pelastaa nahkansa ja poliittisen tulevaisuutensa syyttämällä muita alaisiaan. Erityisesti hän on sysännyt vastuun valtiosihteeri Patrick Graichenin harteille, mikä on jo maksanut hänelle työpaikan.

Taloustieteilijät ja asiantuntijat ovat jo pitkään yrittäneet vakuuttaa Habeckille, että ydinvoima on säästä riippuvaisen tuuli- ja aurinkovoiman sijaan luotettava energialähde ja että se on huomattavasti muita energiamuotoja edullisempi ja auttaa siten pitämään sähkön hinnat alhaalla.

Habeck ja muut vihreiden puoluejohtajat päättivät olla kuuntelematta. Sen sijaan Graeber sanoo, että asiakirjoissa on todisteita siitä, että he yrittivät aktiivisesti pysäyttää hankalat asiantuntijat talous- ja ympäristöministeriössä.

Väärää tietoa ja pelottelua

Saksassa vihreät voimat ovat valheellisesti väittäneet, että ydinvoimaloiden uudelleen käynnistäminen tai käytön jatkaminen ei olisi teknisesti mahdollista ja/tai taloudellisesti perusteltua, vaikka ne olisi suljettu ennenaikaisesti ja niillä olisi vielä pitkä käyttöikä jäljellä. Perusteettomasti väitettiin myös, että polttoainesauvoja ei olisi mahdollista saada. Tätä väitettä tuettiin vääristellyillä ja väärennetyillä asiakirjoilla.

Saksan vihreiden Fukushiman onnettomuuden jälkeen harjoittama pelottelu, jonka mukaan ydinvoima Saksassa ei ole turvallista, on myös osoittautunut puhtaaksi disinformaatioksi. Esimerkiksi useat kansainvälisten ydintarkastusjärjestöjen sulkemista saksalaisista reaktoreista on luokiteltu maailman turvallisimmiksi.

Lisäksi ydinvoiman sulkemisen yhteydessä jätettiin huomiotta Saksan suurimpien sähköverkko-operaattoreiden tekemät stressitestit, jotka osoittivat, että sähkön tarjonnan ja kysynnän välille syntyisi talvella suuri kuilu. Tämä oli sama viesti, josta Habeckin omat asiantuntijat olivat varoittaneet, mutta heidät oli vaiennettu.

Viisi reaktoria voitaisiin helposti käynnistää uudelleen

Totuus on, että ainakin viisi Saksan hiljattain suljetuista reaktoreista voitaisiin käynnistää uudelleen. Yhtä totta on se, että se auttaisi ratkaisemaan pitkälle maan sähkökriisin ja sähkön hinnan nousun, joka vaikuttaa myös useisiin muihin Euroopan maihin. Oppositio on ainakin puoliksi luvannut käynnistää reaktorit uudelleen, jos hallitus vaihtuu.

Monet saksalaiset ovat järkyttyneitä sähköpulasta ja korkeista sähkönhinnoista. Yhtä järkyttyneitä he ovat kertomuksista, joiden mukaan vihreät ovat johtaneet heitä harhaan energiapolitiikassa. Yleinen mielipide on muuttumassa ydinvoiman vastaisesta ydinvoiman kannattajaksi. Kuitenkin vain aika näyttää, palataanko Saksassa vastuulliseen energiapolitiikkaan.

Lisää paljastuksia tulossa

Graeber sanoo, että hänellä on lisää raskauttavia tietoja paljastettavana ja hän julkaisee ne muutaman viikon kuluessa. Muun muassa väitetään, että vihreät voimat Saksan liittopäivillä ovat juonineet, jotta poliittisia päätöksiä voitaisiin viedä vihreiden näkökulmasta haluttuun suuntaan.

Aineiston kerrotaan olevan niin laaja, että Graeber on ottanut työhön mukaan useita toimittajia. Näin hän toivoo löytävänsä myös vakavasti otettavaa lisätietoa, joka on saattanut jäädä huomaamatta hänen yhden miehen katsauksessaan. Hän toivoo myös, että paljastukset johtavat Saksan energiapolitiikan raitistumiseen ja että vihreiden haitallinen vaikutus energiapolitiikkaan katkeaa.

”Vihreät ovat taistelleet tämän puolesta vuosikymmeniä, ja siinä mielessä se on ehkä ymmärrettävää, mutta maan kansalaisten kannalta se oli todella vaarallista, ja uskon, että siksi tutkimuksemme on herättänyt niin paljon kiinnostusta. Kun näkee, miten he ovat toimineet ja mitä he ovat valmiita manipuloimaan ja peittelemään saadakseen ideologiansa läpi.”

Vihreiden puolueen on myös yhä vaikeampi puolustaa ydinvoiman vastaista kantaansa ilmastopolitiikassa, kun on selvää, että se on johtanut sitoutumiseen maan noin 135 hiilivoimalan toiminnan jatkamiseen ja jo suljettujen voimaloiden käynnistämiseen uudelleen kaikkine likaisine päästöineen, jotka olisi voitu välttää, jos ydinvoiman olisi annettu jäädä.

Lähde: Samnytt

