Saksassa etsitty tuomittu pedofiili majoitettiin Britannian turvapaikkahotelliin – valtio maksaa oikeuskulut

Saksassa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista etsitty Izalden Alshaik Suleman pidätettiin Britannian turvapaikanhakijahotellista. Tapaus on nostattanut raivoa paikallisten keskuudessa ja paljastanut vakavia puutteita viranomaisten tiedonkulussa.

Britannian viranomaiset ovat joutuneet rajun arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun paljastui, että Saksassa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista etsitty ja aiemmin tuomittu Izalden Alshaik Suleman, 32, oli majoitettu veronmaksajien kustantamaan turvapaikanhakijahotelliin Manchesterin alueella. Suleman pidätettiin Britannian kansallisen rikostutkintaviraston (NCA) toimesta Britannia Ashley -hotellissa Halessa lokakuussa, ja hän odottaa nyt mahdollista luovutusta Saksaan.

Tapauksen paljastuminen on herättänyt laajaa paheksuntaa paikallisten poliitikkojen ja asukkaiden keskuudessa. Alueen kansanedustaja Connor Rand (Labour) kommentoi Altrincham Today -julkaisulle:

”Kyseinen henkilö ei olisi koskaan saanut tulla maahan. Nyt kun hänet on pidätetty, vaadin sisäministeriötä ryhtymään toimiin hänen pikaiseksi karkottamisekseen.”

Rand kertoi myös, ettei NCA ollut informoinut paikallisia viranomaisia – mukaan lukien Traffordin kunnanvaltuustoa, Greater Manchesterin poliisia tai häntä itseään – ennen Sulemanin pidätystä.

”Vaikka arvostan NCA:n työtä vaarallisen henkilön kiinni saamiseksi, jaamme asukkaiden suuttumuksen siitä, että meitä pidettiin pimennossa näin vakavassa asiassa.”

Randin mukaan hän on vaatinut hallitusta sulkemaan Britannia Ashley -hotellin sekä toisen turvapaikanhakijoille tarkoitetun Cresta Court -hotellin. Hän sanoo saaneensa lupauksia niiden sulkemisesta, mutta aikataulua ei ole annettu.

Traffordin konservatiivien johtaja Nathan Evans kutsui tilannetta ”järkyttäväksi”:

”Meitä on pilkattu, kun olemme vastustaneet näiden hotellien käyttöä. Vihreät, liberaalidemokraatit, työväenpuolue Labour ja jopa kirkot ovat väittäneet, että olemme väärässä. Mutta tämä osoittaa, että nämä tilat eivät ole sopivia majoittamaan laittomasti maahan tulleita.”

Britannia Ashley -hotelli otettiin käyttöön turvapaikanhakijoiden majoittamiseen vuonna 2023 edellisen konservatiivihallituksen toimesta. Tuolloin alueen kansanedustaja Graham Brady kuvaili hotellia ”ehdottomasti sopimattomaksi” tähän tarkoitukseen. Vuotta myöhemmin myös Cresta Court -hotelli Altrinchamissa otettiin käyttöön samaan tarkoitukseen. Paikallisten raporttien mukaan hotelleissa asuu edelleen noin 300 maahanmuuttajaa veronmaksajien rahoilla.

Suleman ei ole yksittäistapaus. Heinäkuussa Etiopiasta laittomasti Britanniaan saapunut Hadush Kebatu syyllistyi 14-vuotiaan tytön seksuaaliseen ahdisteluun Eppingissä sijaitsevan Bell-hotellin ulkopuolella. Kebatu oli sijoitettu hotelliin sen jälkeen, kun hän oli saapunut maahan veneellä Englannin kanaalin yli. Lokakuussa hänet vapautettiin virheellisesti ennenaikaisesti vankilasta, mikä johti valtakunnalliseen etsintään ja uhrin pelkoon. Lopulta Kebatu saatiin kiinni – ironisesti sen jälkeen, kun viranomaiset olivat ensin käännyttäneet hänet, kun hän yritti ilmoittautua itse – ja hänelle annettiin 500 puntaa käteistä vapaaehtoista maasta poistumista varten.

Vaikka Suleman ei ole saanut vastaavaa rahallista tukea, valtio maksaa hänen oikeudenkäyntikulunsa Saksaan luovutusta vastaan. Sisäministeriö kommentoi:

”Pakolliset turvallisuustarkastukset ovat olennainen osa rajavalvontaamme ja ne tehdään kaikille pienillä veneillä saapuville. Kun rikollisia tai uhkia havaitaan, pyrimme poistamaan heidät maasta mahdollisimman nopeasti.”

Tapauksen ajoitus on herkkä, sillä Britanniassa on jo kuukausia protestoitu hotellien käyttöä nuorten miespuolisten maahanmuuttajien majoittamiseen. Paikalliset ovat ilmaisseet huolensa naisten ja tyttöjen turvallisuudesta.

