Saksassa ISIS-terroristisolu paljastettu

Poliisi pidätti keskiviikkona Nordrhein-Westfalenin alueella neljä terroritekojen valmistelusta epäiltyä henkilöä. He ovat kotoisin Tadzhikistanista. Viides ISIS-ryhmään kuuluva henkilö on istunut vuoden vankilassa.

Ryhmän epäillään valmistelleen terrori-iskuja Yhdysvaltain Saksassa oleviin tukikohtiin sekä myös yksityishenkilöä vastaan. Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Herbert Reul (CDU) sanoo, että kyseessä olisivat valtavan mittakaavan suunnitelmat.

Murhasuunnitelma kohdistuisi henkilöön, joka epäiltyjen mielestä on esiintynyt julkisuudessa islam-kriittisesti. Häntä olisi jo seurattu. Ryhmä olisi myös tarkkaillut kahta Yhdysvaltain sotilastukikohtaa.

Uutisten mukaan pidätykset tapahtuivat varhain keskiviikkona poliisin tehdessä kotietsintöjä kahdeksassa eri kaupungissa. Pidätetyillä oli hallussaan ampuma-aseita. Yhdellä oli jo pommi rakenteilla. Tarvikkeita oli hankittu muun muassa internetin kautta.

Poliisin mukaan kyseessä on konkreettinen terroriuhka, joka oli otettava vakavasti. Ryhmän viisi jäsentä ovat 24-32 -vuotiaita. Heitä on tarkkailtu pitemmän aikaa. Media on julkaissut kaikkien etunimet.

Ryhmän jäsenet olivat alunperin suunnitelleet siirtyvänsä Tadzhikistaniin käymään Pyhää sotaa. Suunnitelma muuttui, kun yksi pidätettiin vuosi sitten muista syistä.

Saksan valtakunnansyyttäjänvirasto tutkii tapausta.

Lähteet n-tv, WAZ.