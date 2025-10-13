Saksassa jatkuu Antifan poliittinen väkivaltakampanja – Hampurin AfD-poliitikkojen kotiosoitteet levitettiin julkisuuteen

Saksassa vasemmistolainen Indymedia-sivusto julkaisi kolmen AfD-poliitikon kotiosoitteet ja kehotti toimintaan heitä vastaan. Tapaus on herättänyt huolta poliittisen väkivallan normalisoitumisesta.

Vasemmistolaisen ääriliikkeen Indymedia-portaali julkaisi kolmen Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueen hampurilaisedustajan kotiosoitteet ja kehotti toimimaan heitä vastaan. Samat tiedot ja valokuvat liimattiin tarroina heidän asuinalueilleen, viestillä: “Huomio! Naapurustossasi asuu AfD-fasisteja.”

Kohteina olivat kaksi kaupunginvaltuutettua ja yksi aluevaltuutettu. Tapaus on johtanut osavaltion turvallisuusviranomaisten tutkintaan.

Indymedia tunnetaan Antifan manifestien ja toimintakutsujen julkaisualustana. Sivustolla julkaistiin viesti, jossa kerrottiin poliitikkojen “paljastamisesta” ja viitattiin siihen, että heitä olisi “käyty tervehtimässä” heidän kotikulmillaan. Julkaisussa esitettiin solidaarisuutta vangituille Antifa-jäsenille ja erityisesti “Majalle” – Unkarissa vangittuna olevalle transaktivistille, jota syytetään väkivaltaisista hyökkäyksistä Budapestissa.

Unkarin viranomaiset yhdistävät Majan ns. Vasarajengi-ryhmään, jota epäillään useista pahoinpitelyistä. Hiljattain Vasarajengin väkivaltaisiin iskuihin osallistunut italialainen europarlamentaarikko Ilaria Salis sai EU-parlamentin äänestyksellä syytesuojan, eikä näin ollen joudu oikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan Unkarissa.

AfD:n Hampurin ryhmäjohtaja Dirk Nockemann tuomitsi tapauksen jyrkästi ja vaati vasemmistopuolueilta selkeää irtisanoutumista poliittisten vastustajien pelottelusta. “Antifa tarkoittaa terroria. Se on vasemmistolainen, antidemokraattinen liike, joka käyttää väkivaltaa ja julkista häpäisyä vaientaakseen toisinajattelijat,” Nockemann kirjoitti. Hän muistutti, että jopa entinen sisäministeri Nancy Faeser kirjoitti Antifa-lehteen ennen nimitystään.

AfD:n edustajat ovat aiemminkin joutuneet hyökkäysten kohteiksi – muun muassa tuhopolttojen ja pahoinpitelyjen muodossa. Bundestagin AfD-edustaja Bernd Baumann kertoi WELT TV:lle, kuinka hänen kotinsa on ollut jatkuvan uhkan alla. “Vaimoni ei uskalla nukkua ilman teräsovia ja vahtikoiraa,” hän sanoi. Baumannin vuokralaisen auto poltettiin hänen kotinsa edessä, ja Indymediaan ilmestyi seuraavana aamuna viesti, jossa teosta otettiin vastuu.

Väkivaltaisen vasemmistoaktivismin aalto ei rajoitu Saksaan. Yhdysvalloissa Antifa on nimetty kotimaiseksi terroriuhaksi presidentti Donald Trumpin toimesta. Euroopassa Slovakian pääministeri Robert Fico – joka selvisi täpärästi salamurhayrityksestä – on varoittanut vasemmistoterrorismin kasvavasta uhasta.

Lähde: Remix News

