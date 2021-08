Saksassa kaksi joukkoraiskausta joka päivä – puolet tekijöistä maahanmuuttajia

Saksassa keskimäärin kaksi naista tai tyttöä raiskataan päivittäin. Puolet tekijöistä ovat maahanmuuttajia.

Saksan liittovaltion rikospoliisin (BKA) julkaisemat luvut osoittavat, että vuonna 2020 koko maassa todettiin 704 joukkoraiskausta. Vuonna 2019 vastaavia rikoksia oli 710 ja vuotta aiemmin 649.

Puolet kaikista joukkoraiskauksista epäillyistä oli muita kuin Saksan kansalaisia, ​​ja tekijät olivat usein lähtöisin islamilaisista maista kuten Afganistan, Irak ja Syyria.

Erityisen yliedustettuina joukkoraiskaustilastoissa olivat afganistanilaiset. Vaikka Afganistanista tulleet siirtolaiset muodostavat vain noin 0,3 prosenttia väestöstä, heitä oli kuusi prosenttia kaikista epäillyistä vuonna 2018. Suurin osa raiskauksista tapahtui maahanmuuttajien hakiessa turvapaikkaa Saksasta.

Epäselvää on, kuinka monta rikosta ovat tehneet Saksassa syntyneet toisen tai useamman polven maahanmuuttajat.

Kriminologi Christian Pfeiffer sanoo, että tekijöillä on aina hyvin samantapainen profiili.

– Turhautuneita nuoria miehiä, jotka eivät selviä. He ovat kotoisin miesten hallitsemista kulttuurista ja elävät täällä ulkopuolisen roolissa.

– He huomaavat, että heidän on vaikea tulla toimeen tyttöjen kanssa. He eivät löydä kumppania omalta kulttuurialueeltaan, koska vain harvat naiset ovat paenneet, kriminologi kertoo.

Naisoikeusaktivisti Necla Kelek sanoo, että enää ei pitäisi lakaista maton alle sitä, miten maahanmuutto on vaikuttanut raiskauksiin.

– Maahanmuuttotutkimuksessa on kyseenalaistettava, miten on mahdollista, että nuori tyttö joutuu toiselta kulttuurialueelta tulevien miesten uhriksi. Tätä ei yksinkertaisesti ole tapahtunut aiemmin.

Joukkoraiskaus on Kelekin mukaan pahin asia, mitä naiselle voi tapahtua.

– Jos yhteiskunta jättää heidät yksin tämän kanssa, heidän sielunsa pyyhitään pois, Kelek sanoo.

Kansanedustaja Martin Reichardt (AfD) -puolue ilmaisi suuttumuksensa raportin julkaisun jälkeen.

– Tämä on Saksa 16 vuoden kristillisdemokraattisen liiton hallinnon jälkeen. Todellisia ongelmia, etenkin tuontirikollisuuden ongelmia vähätellään, ja kuka tahansa nimeää ne, häpäistään.

Vain vähän ennen raportin julkaisua, 18- ja 20-vuotiasta syyrialaista sekä 21-vuotiasta irakilaista syytettiin 16-vuotiaan tytön joukkoraiskauksesta ​​Ala-Saksissa.

Kolmen maahanmuuttajan kerrotaan houkutelleen tytön asuntoon, jossa he hakkasivat ja raiskasivat hänet useaan kertaan.

Kaikki kolme maahanmuuttajaa saapuivat perheineen Saksaan suuren turvapaikanhakija-aallon aikana vuonna 2015.

Lähde Breitbart.