Saksassa kiistellään ”transsukupuolisen äärioikeistolaisen” vankilatuomiosta

Saksassa on puhjennut kiista siitä, pitäisikö ”transsukupuolisen äärioikeistolaisen” suorittaa vankeusrangaistuksensa naisten vai miesten vankilassa.

Heinäkuussa 2023 Marla-Svenja Liebich tuomittiin Hallein käräjäoikeudessa Sachsen-Anhaltissa yhteensä vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vankeuteen ”äärioikeistolaisesta vihanlietsonnasta, kunnianloukkauksesta ja solvauksesta”.

Liebich valitti tuomiostaan ja hävisi.

Tuolloin hänet tunnettiin nimellä Sven Liebich. Saksalaisten tiedotusvälineiden mukaan Liebich oli aiemmin Blood and Honour -nimisen äärioikeistoryhmän jäsen.

Vuoden 2024 lopussa Liebichin sukupuolimerkintä muutettiin virallisissa rekistereissä miehestä naiseksi. Hän muutti myös etunimensä.

Perusteena oli juuri voimaan tullut Saksan itsemääräämisoikeuslaki, joka vahvisti transsukupuolisten oikeuksia. Laki antaa ihmisille mahdollisuuden muuttaa sukupuolimerkintänsä ja etunimensä yksinkertaisella ilmoituksella maistraatissa tuomioistuimen päätöksen sijaan.

Saksalaiset tiedotusvälineet ovat kyseenalaistaneet Liebichin muutoksen vakuuttavuuden.

”On kyseenalaista, onko muutos todellinen”, kirjoitti Der Spiegel. ”Liebich on jo vuosia tunnettu äärioikeistolaisista näkemyksistään ja hän on aiemmin antanut myös queerfobisia lausuntoja.”

Liebich on ryhtynyt oikeustoimiin tiedotusvälineitä vastaan, koska ne ovat hänen mielestään vääristelleet hänen sukupuoli-identiteettiään.

Neuvosto hylkäsi yksimielisesti lehdistöneuvostolle tehdyn valituksen Spiegeliä vastaan perusteettomana. Spiegelin mukaan kirjeen mukaan oli todennäköistä, että Liebich ”teki siviilisäädyn muutoksen loukkaavalla tavalla provosoidakseen ja nolatakseen valtiota”.

Liebich aloittaa vankilatuomionsa piakkoin.

Hallen pääsyyttäjä Dennis Cernota kertoi Saksan yleisradioyhtiö MDR:lle Sachsen-Anhaltissa, että Liebich suorittaa vankeusrangaistuksensa Chemnitzin naisvankilassa.

Liebich vahvisti asian X:ssä julkaistussa viestissä. ”Aloitan vankeusrangaistukseni aikataulun mukaisesti”, hän sanoi. ”Elokuun 29. päivänä 2025 kello 22.00 saavun Chemnitzin vankilaan matkalaukkujeni kanssa.”

Päätös Liebichin sijoituspaikasta tehdään vasta vankeuden alkaessa. Valtakunnansyyttäjä sanoi, että vankilahallinto päättää, voiko Liebich muodostaa uhan turvallisuudelle ja järjestykselle, mikä voi johtaa hänen siirtoonsa toiseen vankilaan.

Samaan aikaan saksalaisissa tiedotusvälineissä kerrotaan, että Liebich on hiljattain hävinnyt toisenkin jutun toimittaja Julian Reicheltia vastaan Berliinin aluetuomioistuimessa.

Nius-lehden päätoimittaja Reichelt kirjoitti heinäkuussa X:ssä: ”Jokainen, joka seuraa äärioikeistolaista Sven Liebichiä koskevaa raportointia, voi tulla vain yhteen johtopäätökseen: Liikennevalojen koalitiohallitus on onnistunut lailla pakottamaan lähes koko Saksan mediamaiseman kertomaan valheita ja esittämään irvokkaasti vääriä väitteitä. Sven Liebich ei ole nainen.”

Die Welt kertoi, että tuomioistuimen toinen siviilijaosto päätti hylätä Liebichin hakemuksen väliaikaisesta kieltomääräyksestä, koska se oli perusteeton.

Lähde: BBC

Lue lisää aiheesta: