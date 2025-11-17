Saksassa kiristetään turvatoimia: veitsikielto karnevaalien ajaksi – yli tuhat poliisia valmiudessa

Saksassa karnevaalikausi käynnistyy tiukkojen turvatoimien alla. Veitsikielto ja tuhannen poliisin valmiusjoukot heijastavat maan muuttunutta turvallisuustilannetta ja poliittista ilmapiiriä.

Kölnin kaupunki on ottanut käyttöön tiukat turvatoimet karnevaalikauden alkaessa, mukaan lukien laajamittaisen veitsikiellon, joka koskee sekä teräaseita että niiden jäljennöksiä. Toimenpiteet astuivat voimaan 11. marraskuuta, jolloin kaupungin kaduille odotetaan kymmeniä tuhansia juhlijoita.

Poliisi on mobilisoinut yli 1 000 viranomaista valvomaan kaupungin keskustaa, erityisesti vilkkailla alueilla kuten vanhassakaupungissa ja Zülpichin baarikeskittymässä. Partiointia tukee yksityinen turvallisuushenkilöstö, ja erityistä suojelua on järjestetty myös kaupungin synagogalle.

Operaation johtaja Mareike de Valck perusteli veitsikieltoa turvallisuusriskien minimoimisella: ”Karnevaaleihin ei tarvita veitsiä. Kun alkoholia nautitaan runsaasti, helposti saatavilla olevat teräaseet voivat aiheuttaa arvaamattomia vaaratilanteita.”

Poliisi suorittaa kohdennettuja tarkastuksia sekä henkilöihin että heidän kantamiinsa laukkuihin. Kieltoa rikkovat voivat saada jopa 10 000 euron sakon, ja vakavammissa tapauksissa seurauksena voi olla rikossyyte.

Turvatoimet ovat herättäneet myös poliittista kritiikkiä. Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) puheenjohtaja Alice Weidel arvosteli päätöstä X-palvelussa:

”Joulumarkkinat perutaan, veitsikieltoja otetaan käyttöön – kaikki tämä, jotta Kölnin karnevaalit olisivat turvallisia. Kulttuurimme kuihtuu, koska hallitus ei halua kääntää maahanmuuttopolitiikan suuntaa.”

Weidelin kommentti viittaa laajempaan keskusteluun, joka on noussut viimeaikaisten terrori-iskujen jälkeen Berliinissä, Magdeburgissa ja Solingenissa. Näiden tapahtumien seurauksena turvallisuusvaatimukset ovat kiristyneet, ja monet tapahtumajärjestäjät ovat joutuneet perumaan joulumarkkinoita kasvavien kustannusten vuoksi.

Kölnin karnevaalit ovat perinteisesti olleet ilon ja yhteisöllisyyden juhla, mutta tämän vuoden tapahtumat heijastavat muuttunutta turvallisuustilannetta ja poliittista ilmapiiriä Saksassa.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: