Saksassa lähes 2000 nuorta maahanmuuttajaa kateissa – poliitikot vaativat ottamaan heitä lisää

Noin 1800 niin kutsuttua yksintullutta alaikäistä pakolaista on ilmoitettu Saksassa kadonneiksi. Heistä 711 on lapsia ja 1074 nuorta.

Suurin osa kadonneeksi ilmoitetuista on lähtöisin Afganistanista, Syyriasta, Marokosta, Guineasta ja Somaliasta. Kadonneiden määrä on laskenut liki puolella viime vuoden luvuista. Liittohallitus selittää laskun johtuvan muun muassa siitä, että monet nuoret ovat tulleet täysi-ikäisiksi jolloin heitä ei tilastoida enää kadonneiksi alaikäisiksi.

Liittohallituksen mukaan eräs syy yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden katoamisille on ”matkustaminen edelleen perheenjäsenten luo” Saksan tai EU:n sisällä. Syynä on voinut olla myös ”tyytymättömyys majoituspaikkakuntaan” tai ”nuorisotoimistojen jakopäätökset”.

Saksa monien muiden EU-maiden tavoin on ottamassa Kreikan siirtolaisleireiltä niin kutsuttuja yksintulleita alaikäisiä pakolaisia. Ensimmäiset alaikäiset saapuivat lauantaiaamuna Hannoverin lentokentälle. Liittohallitus ilmoitti maaliskuun puolessavälissä lennättävänsä maahan alaikäisiä Kreikasta. Silloin sanottiin, että kyse on vakavasti sairaista tai yksintulleista alle 14-vuotiaista lapsista, joista suurin osa on tyttöjä. Saapuneista 47 lapsesta ja nuoresta vain oli 4 tyttöjä.

Liittohallituksen tiedottaja sanoi tästä huomautettaessa, että Saksan hallitus ei pysty päättämään ketä Kreikan leireiltä valitaan EU-maihin toimitettavaksi. EU-komissio, UNHCR ja muut organisaatiot ovat laatineet valintaa koskevat kriteerit. Keskipisteessä on lasten etu.



Lähde Junge Freiheit.