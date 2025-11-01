Saksassa päiväkotilapsia puukottanut afganistanilainen turvapaikanhakija todettiin syyntakeettomaksi – ei vankilatuomiota

Saksassa Aschaffenburgin puistossa tammikuussa tapahtuneessa veriteossa henkensä menettivät kaksivuotias lapsi ja häntä puolustamaan tullut mies. Tekijä määrättiin psykiatriseen hoitoon.

Saksassa tuomioistuin on päättänyt, ettei afganistanilainen turvapaikanhakija Enamullah O. ole rikosoikeudellisesti vastuussa kahden ihmisen kuolemasta ja useiden loukkaantumisista, jotka tapahtuivat Aschaffenburgissa tammikuussa. 28-vuotias mies määrättiin pysyvästi suljettuun psykiatriseen sairaalaan.

Tuomari Karsten Krebsin mukaan syytetty kärsi tekohetkellä vakavasta mielenterveyden häiriöstä, joka esti häntä ymmärtämästä tekojensa luonnetta tai niiden vääryyttä. ”Yhteiskuntaa uhkaava vaara on poistunut, koska hänet on eristetty”, Krebs totesi tuomion yhteydessä.

Hyökkäys keskellä päiväkotiryhmän ulkoilua

Veriteko tapahtui 22. tammikuuta Schöntalin puistossa, kun Enamullah O. lähestyi päiväkotiryhmää, joka oli ulkoilemassa opettajiensa kanssa. Ilman ennakkovaroitusta hän riisui kaksivuotiaalta pojalta hatun ja kaulahuivin ja iski häntä useita kertoja 32-senttisellä keittiöveitsellä. Lapsi menehtyi tapahtumapaikalla.

Tilanteeseen puuttunut 41-vuotias ohikulkija sai myös surmansa. Lisäksi kolme muuta henkilöä – kaksivuotias tyttö, opettaja ja toinen mies – loukkaantuivat vakavasti.

Psykiatrinen arvio: ”Todellinen uhka ilman hoitoa”

Sekä syyttäjä että puolustus hyväksyivät psykiatrisen hoidon rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan. Tuomioistuimen nimeämä psykiatri Hans-Peter Volz arvioi, että ilman hoitoa Enamullah O. olisi todennäköisesti syyllistynyt jatkossakin ”erittäin aggressiivisiin tekoihin”. Volzin mukaan mies ”kärsi vakavasta psykoosista ja harhaluuloista, joiden mukaan hän oli saanut käskyn tappaa lapsia”. Asiantuntija torjui väitteet teeskentelystä.

Puolustusasianajaja Jürgen Vongries kuvaili asiakastaan ”erittäin sairaaksi mieheksi”, joka valitsi uhrinsa sattumanvaraisesti. ”Miksi juuri nämä ihmiset, emme tiedä. Tätä kysymystä tulemme vielä tutkimaan”, hän sanoi.

Pitkä historia viranomaisten kanssa – karkotus jäi toteutumatta

Tutkinnassa selvisi, että Enamullah O. oli ollut aiemminkin poliisin kanssa tekemisissä muun muassa pahoinpitelyjen ja omaisuusrikosten vuoksi. Hän oli saanut hoitoa psykiatrisissa laitoksissa, mutta vapautettu toistuvasti, koska viranomaiset eivät pitäneet häntä välittömänä uhkana.

Mies saapui Saksaan marraskuussa 2022 kuljettuaan Bulgarian, Itävallan ja Ranskan kautta. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin, ja karkotuspäätös annettiin loppuvuodesta 2024. Enamullah O. ilmoitti joulukuussa aikovansa poistua maasta vapaaehtoisesti, mutta ei koskaan toteuttanut suunnitelmaa.

Tuomari Krebs myönsi, että tapahtumien seuraukset olivat ”tuhoisat” uhreille ja heidän läheisilleen. ”Oikeus on tehnyt kaiken voitavansa, mutta mikään ei voi kumota tapahtunutta”, hän totesi.

Lähde: Remix News

