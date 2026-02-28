Saksassa rikostutkinta eläkeläisestä – kutsui Merziä ”Pinokkioksi”

Saksassa poliisi valvoo somea ja raportoi kriittisistä kommenteista syyttäjälle – nyt tutkinnassa on eläkeläinen ja pitkänenäiset emojit.

Saksan viranomaiset ovat jälleen kerran osoittaneet, kuinka pitkälle sananvapauden rajoittaminen voi maassa venyä. Heilbronnissa asuva eläkeläinen joutui poliisin tutkintaan kirjoitettuaan Facebookiin viattomalta vaikuttavan kommentin, jossa hän viittasi liittokansleri Friedrich Merziin ja Baden-Württembergin pääministeri Winfried Kretschmanniin nimellä ”Pinokkio” – ja lisäsi perään pitkän nenän emojin.

Tutkinnan avaaminen on saanut perustuslakiasiantuntijoita puhumaan jo ”hysteerisestä hulluudesta”.

Poliisi valvoo somea – ja raportoi kansalaisia syyttäjälle

Tapaus sai alkunsa viime lokakuussa, kun Merz ja Kretschmann vierailivat Heilbronnissa tekoälypuiston peruskiven muurauksessa. Paikallinen poliisi ilmoitti Facebookissa tilapäisestä lentokiellosta, ja tämän päivityksen alle eläkeläinen kirjoitti lyhyen heiton: ”Pinokkio tulee HN:ään.”

Kolme kuukautta myöhemmin hän sai kirjeen rikospoliisilta: häntä epäillään rikoslain pykälän 188 mukaisesta kunnianloukkauksesta. Mies kertoo olleensa täysin tyrmistynyt ja pitäneensä koko asiaa vitsinä.

Nius-uutissivuston kysyessä poliisi paljasti, että yhteensä 30 muuta kommenttia on saman postauksen perusteella tutkinnassa. Monissa niissä Merziä kutsuttiin epäluotettavaksi tai valehtelijaksi. Yhdessä kommentissa puhuttiin ”valeparonista”, toisessa kysyttiin, ”tuleeko Münchhausen tykinkuulan kanssa?”.

Poliisin mukaan heillä on erillinen some-tiimi, joka seuloo kommentteja mahdollisten rikosten varalta ja toimittaa tapaukset syyttäjälle arvioitavaksi.

Eläkeläinen: ”Satiiria ja poliittista kritiikkiä – ei henkilöön kohdistuvaa loukkausta”

Paikallislehti Heilbronner Stimelle antamassaan lausunnossa mies korostaa, ettei maininnut Merziä nimeltä ja että kyse oli poliittisesta satiirista, joka kuuluu sananvapauden piiriin. Hän vaatii tutkinnan lopettamista.

Merziä on kutsuttu Pinocchioksi ennenkin – myös poliitikkojen toimesta

Merz on saanut samanlaista kritiikkiä aiemminkin. Vihreiden Franziska Brantner varoitti häntä ”Pinokkio-kansleriksi” muuttumisesta sähköverolupausten petettyä. AfD:n Stephan Brandner puolestaan puhui ”Pinokkio-Fritzistä” ja julkaisi kuvankäsitellyn kuvan Merzistä pitkä nenä -kuvakollaasissa.

Taustalla on Merzin tunnettu takinkääntö: hän lupasi kampanjassaan, ettei velkajarrua pureta – mutta teki niin heti valtaan päästyään ja otti satojen miljardien uudet velat.

Oikeusoppineet tyrmäävät tutkinnan: ”Täyttä järjettömyyttä”

Apollo Newsin haastattelussa perustuslakijuristi Volker Boehme-Neßler kuvaa tapausta ”hysteeriseksi hulluudeksi”. Saksalaisen Stimme-lehden mukaan berliiniläinen juristi Moritz Ott toteaa, että poliitikon kutsuminen Pinokkioksi kuuluu täysin sananvapauden piiriin, koska kyse on kirjallisesta hahmosta eikä varsinaisesta solvauksesta. Hänen mukaansa liittokanslerin on kestettävä tällaista kritiikkiä.

Myös tohtori Michael Rath-Glawatz pitää termiä arvostelmana, ei faktaväitteenä: julkisuuden henkilöiden on siedettävä myös kärjekästä kritiikkiä.

Sananvapaus Saksassa kaventuu – poliisi tekee kotietsintöjä mielipiteiden vuoksi

Tapaus on vain yksi monista. Saksassa poliisi on tehnyt kotietsintöjä ja pidätyksiä huomattavasti lievemmistä kommenteista. Yhdessä tapauksessa 64-vuotias mies pidätettiin, koska hän oli jakanut meemin, jossa vihreiden ministeri Robert Habeckia kutsuttiin ”idiootiksi”. Teko kirjattiin ”poliittisesti motivoiduksi oikeistorikokseksi”.

Toisessa tapauksessa insinööri joutui 30 päivän vankeuteen, koska hän ei valittanut ajoissa saamastaan sakosta – sakosta, jonka hän sai kutsuttuaan SPD:n Manuela Schwesigiä ”tarinankertojaksi” ja ”hölmöjä puhuvaksi”.

Saksan sananvapaustilanne herättää huolta myös ulkomailla. Yhdysvaltain ulkoministeriön alivaltiosihteeri Sarah B. Rogers totesi X:ssä, että tapaus muistuttaa jo majesteettirikosta ja että saksalaiset eivät halua lakien soveltuvan näin.

Tuore kysely kertoo, että 84 % saksalaisista kokee joutuvansa varomaan mielipiteidensä ilmaisua seuraamusten pelossa.

