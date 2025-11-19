Salakuljettajat siirtävät siirtolaisreittejä yhä enemmän Baleaareille – Mallorca nousee laittoman maahantulon keskukseksi

Mallorca on noussut laittoman maahantulon uudeksi keskukseksi. Frontexin mukaan siirtolaismäärät Baleaareilla ovat kasvaneet 66 prosenttia vuoden aikana.

Marraskuun puolivälissä Espanjan Baleaarien saaristo on joutunut poikkeuksellisen voimakkaan siirtolaispaineen kohteeksi. Vain kahden vuorokauden aikana saarille rantautui 19 venettä, joissa arvioidaan olleen yhteensä noin 360 siirtolaista Pohjois-Afrikasta.

Espanjan viranomaiset ovat hälyttäneet tilanteen vakavuudesta, ja alueen aluejohtaja Marga Prohens on vaatinut Madridia vahvistamaan rajavalvontaa välittömästi. Euroopan unionin rajaturvallisuusvirasto Frontex on puolestaan varoittanut uuden pääreitin muodostumisesta Algerian ja Espanjan välille, erityisesti Mallorcan ja muiden Baleaarien suuntaan.

Baleaarit nousemassa uudeksi pääreitiksi

Frontexin tilastojen mukaan siirtolaisten saapuminen Länsi-Välimeren reittiä pitkin on kasvanut vuoden 2025 aikana merkittävästi. Tammikuun ja lokakuun välisenä aikana reittiä pitkin saapuneiden määrä on kasvanut 27 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun koko EU:n alueella siirtolaisten kokonaismäärä on laskenut 22 prosenttia.

Baleaareilla kasvu on ollut vieläkin jyrkempää: vuoden alusta lokakuun loppuun saapuneiden määrä on noussut 66 prosenttia, yhteensä 6 280 henkilöön. Tämä kehitys on tehnyt saarista uuden keskipisteen laittomalle maahantulolle.

Nopeammat veneet ja reittimuutokset

Frontexin tiedottaja Chris Borowski kertoo, että salakuljettajat ovat sopeuttaneet toimintatapojaan. He käyttävät nyt entistä nopeampia veneitä ja ovat siirtäneet lähtöpisteensä Marokosta Algeriaan. Algerian rannikon valvonta on löyhempää, mikä tekee siitä houkuttelevamman vaihtoehdon rikollisverkostoille.

Baleaarien maantieteellinen sijainti – lähempänä Algerian rannikkoa kuin monet muut Espanjan alueet – tekee saarista erityisen alttiita tälle uudelle reitille. Samalla kun Atlantin reitti Kanariansaarille on menettänyt merkitystään, Baleaarit ovat nousseet salakuljettajien suosioon.

Poliittinen jännite vaikeuttaa palautuksia

Tilannetta mutkistaa entisestään Espanjan ja Algerian välisten diplomaattisuhteiden kiristyminen. Vuonna 2022 Madrid siirtyi tukemaan Marokon kantaa Länsi-Saharan kiistassa, mikä johti Algerian vastatoimiin. Tämän seurauksena Algeria on vähentänyt huomattavasti Espanjasta palautettavien siirtolaisten vastaanottoa.

Tämä poliittinen pattitilanne vaikeuttaa Espanjan viranomaisten mahdollisuuksia palauttaa laittomasti maahan saapuneita henkilöitä, mikä puolestaan kannustaa salakuljettajia jatkamaan toimintaansa.

Baleaarien tilanne toimii varoittavana esimerkkinä siitä, kuinka nopeasti siirtolaisreittien dynamiikka voi muuttua ja kuinka rikollisverkostot hyödyntävät geopoliittisia jännitteitä ja valvonnan heikkouksia. Espanjan hallitukselta vaaditaan nyt nopeita ja määrätietoisia toimia, jotta uusi reitti ei vakiinnu pysyväksi osaksi Euroopan laittoman maahanmuuton karttaa.

Lähde: Junge Freiheit

