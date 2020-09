Samalle miehelle tuomio jo kolmannesta törkeästä huumausainerikoksesta – Alfa-PVP -huumausaineesta olisi tullut yli 25 000 käyttöannosta markkinoille

Huumausaine-erä oli 637 grammaa Alfa-PVP:tä. Siitä olisi tullut markkinoille 25 480 käyttöannosta. Alfa-PVP vastaa vaikutukseltaan amfetamiinia.

Vuonna 1995 syntynyt Aaron Zeshan Bhatti tuomittiin 15.3.2018 Vantaan käräjäoikeudessa kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta, jotka oli tehty keväästä 2017 alkaen. Helsingin hovioikeus vahvisti 20.6.2019 miehen tuomioksi 5 vuotta 4 kuukautta vankeutta.

Kolmas huumausainerikos paljastui 27.3.2018 kotietsinnässä, kun kahteen läpinäkyvään pussiin pakattu 637 gramman Alfa-PVP -huumausaine-erä löytyi miehen asuinhuoneiston parvekkeen kaapiston takaa. Erä ei ollut millään lailla vaatimaton, sillä syyttäjän mukaan määrästä olisi ollut saatavissa 25 480 käyttöannosta.

Alfa-PVP on amfetamiiniin, metamfetamiiniin ja MDPV:hen rinnastettava huumausaine. Huumeet mies oli hankkinut Tor-verkon kautta ulkomailta ja tuomalla sen sitten maahan. Tarkoitus oli myydä ja levittää huume eteenpäin

Mies väitti, että edelliseen tuomioon liittyvät huumausaineet oli osin myyty, mutta tämä erä oli jäänyt hänelle. Huumausaine-erä oli ollut maastokätkössä edellisten huumausainerikosten aikaan.

Koska kyseisestä huumausaine-erästä ei ollut vaadittu rangaistusta edellisessä oikeudenkäynnissä, asia käsiteltiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa uutena.

Pelkästään huumausaineen määrän perusteella tuomio olisi ollut lähes 7 vuotta vankeutta, mutta koska rikokseen ei liittynyt erityisen suurta syyllisyyttä osoittavia seikkoja, Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1995 syntyneen Aaron Zeshan Bhattin 6 vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Mies on ollut kärsimässä edellistä vankeustuomiotaan 2 vuoden 7 kuukauden ajan, joten se on siten jo lähes kokonaan suoritettu. Mies on suorittanut tuomiotaan noin vuoden ajan avovankilassa.

Bhattin asianajajan palkkiot 4672 euroa jäävät valtion vahingoksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio.