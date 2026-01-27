Samuel Patyn mestausmurha palaa oikeuteen – neljä tuomittua vaatii lievennystä

Ranskan tunnetuin sananvapaustapaus palaa oikeuteen, kun neljä tuomittua vaatii lievennystä roolistaan Samuel Patyn mestausmurhaan johtaneessa tapahtumaketjussa.

Ranskaa järkyttänyt islamistinen terroriteko ei ole vieläkään saanut lopullista päätöstään. France 24 raportin mukaan Pariisin valitustuomioistuin avasi uuden käsittelyn tapauksessa, jossa neljä miestä pyrkii kumoamaan tai lieventämään tuomionsa liittyen opettaja Samuel Patyn brutaaliin mestaukseen lokakuussa 2020. Tapaus on yhä symboli Ranskan sisäisestä kamppailusta sananvapauden, islamismin ja tasavaltalaisen yhteiskuntajärjestyksen välillä.

Islamisti murhasi opettajan – taustalla valheellinen somekampanja

47-vuotias historianopettaja Samuel Paty surmattiin Conflans-Sainte-Honorinessa sen jälkeen, kun hän oli käsitellyt oppitunnilla satiiria ja näyttänyt Charlie Hebdon profeetta Muhammedia kuvaavia pilakuvia. Tekijä, 18-vuotias Abdoullakh Anzorov, oli radikalisoitunut islamisti, joka matkusti paikalle tarkoituksenaan tappaa opettaja. Hänet ammuttiin myöhemmin poliisin kanssa käydyssä tulitaistelussa.

Murhaa edelsi valheellinen väite, jonka mukaan Paty olisi käskenyt muslimioppilaita poistumaan luokasta ennen pilakuvien näyttämistä. Väite oli peräisin oppilaalta, joka ei edes ollut tunnilla. Valhe kuitenkin levisi salamannopeasti sosiaalisessa mediassa ja synnytti raivokkaan kampanjan opettajaa vastaan.

Ensimmäinen oikeudenkäynti: kahdeksan tuomittua

Joulukuussa 2024 kahdeksan henkilöä todettiin syyllisiksi joko vihamielisen ilmapiirin lietsomiseen tai suoraan avunantoon. Tuomiot vaihtelivat ehdollisista rangaistuksista 16 vuoden vankeuteen.

Nyt neljä heistä hakee muutosta.

Kaksi Anzorovin ystävää: syytettyinä logistisesta avusta

Naim Boudaoud ja Azim Epsirkhanov, molemmat tekijän lähipiiristä, tuomittiin 16 vuodeksi avunannosta murhaan. Syyttäjien mukaan he auttoivat Anzorovia hankkimaan välineitä ja liikkumaan alueella ennen iskua. Miehet kiistävät edelleen osallistuneensa mihinkään, mikä liittyisi terroritekoon.

Somekampanjan käynnistäjät: isä ja islamistiaktivisti

Kaksi muuta valittajaa ovat keskeisiä hahmoja Patya vastaan suunnatussa somevihanlietsonnassa:

Brahim Chnina , oppilaan isä, joka julkaisi tyttärensä valheellisen tarinan ja lietsoi vihaa opettajaa kohtaan. Hän sai 13 vuoden tuomion. Hänen puolustuksensa mukaan mies ei koskaan osallistunut terrorismiin, vaan toimi “huolestuneena isänä”.

, oppilaan isä, joka julkaisi tyttärensä valheellisen tarinan ja lietsoi vihaa opettajaa kohtaan. Hän sai 13 vuoden tuomion. Hänen puolustuksensa mukaan mies ei koskaan osallistunut terrorismiin, vaan toimi “huolestuneena isänä”. Abdelhakim Sefrioui, tunnettu islamistiaktivisti, joka levitti samaa tarinaa ja esiintyi videoilla vaatimassa Patyn rankaisemista. Hän sai 15 vuoden tuomion. Hänen asianajajansa mukaan mitään yhteyttä Anzoroviin ei ole osoitettu.

Neljä muuta tuomittua ei valittanut

Valitusten ulkopuolelle jäi neljä henkilöä, jotka kuuluivat Anzorovin ympärille muodostuneeseen jihadistiseen sympatiseeraajaverkostoon. Heidän tuomionsa – vankeutta tai ehdollista – jäävät voimaan.

Oikeudenkäynti jatkuu helmikuun loppuun

Valituskäsittely järjestetään Pariisin erikoisessa valitustuomioistuimessa, ja sen on määrä jatkua 27. helmikuuta saakka.

Lue lisää aiheesta: