”Sananvapaus on kuollut!”- Hollantilainen konservatiivinen asianajaja sai syytteen massamaahanmuuttoa kohtaan esitetystä verkkokritiikistä

Hollantilainen konservatiivinen asianajaja ja juontaja Raisa Blommestijn on paljastanut, että Alankomaiden viranomaiset ovat asettaneet hänet syytteeseen massamaahanmuuttoa koskevan verkkokritiikin vuoksi. Hän oli kommentoinut nettiin levinnyttä videokuvaa, jossa maahanmuuttajajoukko heitti puolustuskyvyttömän hollantilaispojan junaradalle.

X:ssä julkaistulla videolla Blommestijn vahvisti saaneensa Alankomaiden syyttäjältä kutsun osallistua 19. elokuuta järjestettävään oikeuskäsittelyyn useiden tuomareiden edessä, jossa häntä syytetään ”rasismista” ja ”vihan lietsomisesta”.

NEW: Dutch conservative @rblommestijn, a friend of @EvaVlaar, confirms she is being prosecuted in the Netherlands for online criticism of mass immigration.

She commented on viral footage showing a migrant gang beating a defenseless white boy before throwing him onto the train… pic.twitter.com/7H7zjCRhPb

— Remix News & Views (@RMXnews) May 21, 2024